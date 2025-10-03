El Concejo aprobó un proyecto presentado por la presidenta del cuerpo, María Eugenia Schmuck, que introduce cambios en la normativa vigente sobre los salones de fiestas infantiles. La iniciativa elimina dos restricciones de la ordenanza Nº 9.908: la que impedía que esos espacios pudieran usarse para actividades recreativas destinadas a mayores de 14 años y la que prohibía incorporar rubros anexos o concurrentes.

Con esta modificación, los salones podrán diversificar sus usos y ampliar su oferta. En paralelo, se avanzó en la modificación de la ordenanza Nº 10.636, que regula espectáculos y actividades artísticas y de entretenimiento. A partir de ahora, licencias como las de sonido podrán otorgarse en todo el territorio de la ciudad, dejando sin efecto normativas previas que limitaban esa posibilidad.

En el texto aprobado se destaca que los posibles conflictos por ruidos molestos están resguardados por las exigencias de insonorización previstas en la nueva Ordenanza N° 10.636/2024, que busca garantizar la convivencia con los vecinos.

Además, sostiene que la iniciativa responde a la necesidad de adecuar las regulaciones sobre usos del suelo urbano.