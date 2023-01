La única actividad que se percibió este lunes en el ingreso a la Terminal Portuaria de Rosario fueron las tareas de remover las gomas que fueron quemadas durante la pasada semana en las jornadas de protesta de portuarios en disidencia con el acuerdo del sindicato con la empresa y el Ministerio de Trabajo de reincorporación de 20 compañeros despedidos, en que otros cinco permanecen por fuera. Esto a pesar de que el presidente del Enapro reclamó a la concesionaria de las terminales locales que “proceda al inicio de las actividades de forma inmediata”.

De la misma forma que en los últimos días, los estibadores no asistieron este lunes a trabajar, y si bien tampoco permanecen en la puerta las hordas de portuarios que reclamaban por los despedidos, sigue habiendo efectivos policiales, y el ingreso sigue abierto. Un conflicto que no encuentra cauce, del que el Gobierno Provincial aseguró haber hecho su parte.

Ramón es uno de los portuarios que permanece custodiando en el ingreso, y consultado por el móvil de Sí 98.9 precisó que “el trabajo está parado, los empleados no están viniendo a trabajar aunque las puertas estén abiertas, porque el acuerdo fue firmado por el sindicato a espaldas de los trabajadores, y hay presencia policial que vienen y se van”.

Según la mirada de los portuarios que continúan el reclamo, “el 95 por ciento de los trabajadores dijeron que si no entraban todos, no entraba nadie, y el secretario firmó igual el acuerdo con el Ministerio de Trabajo en Buenos Aires desconociendo que la asamblea general había rechazado esa propuesta. No sabemos qué va a pasar, queremos trabajar, pero no a costas de nuestros compañeros”.

Consultado por Ariel Bulsicco sobre el reclamo puntual de los cinco que no reincorporan, “el 95 por ciento de los trabajadores no quiere que sean echados. Si cometieron alguna falta, que la empresa después los llame y se resuelva con ellos”.