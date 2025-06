Los peones de taxis solicitan no ser sancionados por usar Uber o Didi

La situación de los taxistas es compleja y algunas alternativas que proponen los diferentes actores del sector no parecen encontrar un camino en común. Mientras la Cámara de Titulares de Taxis de Rosario (CATILTAR) se opone rotundamente a la utilización de Uber y Didi, los peones solicitan que no sean sancionados los choferes que apelan a las apps para tener más viajes.

“Lamentablemente, a veces nuestros trabajadores taxistas, por una cuestión de subsistencia, para llevar el pan diario a la familia, optan por operar o trabajar con aplicaciones que hoy por hoy no están legalizadas, de forma que están trabajando de forma clandestina”, señaló el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis (SPT) de Rosario, Horacio Yannotti.

Ante esta situación, desde el sindicato le pidieron formalmente a la Municipalidad de Rosario que, cuando detecte que taxistas o vehículos que están habilitados para el transporte público de pasajeros prestan servicio para aplicaciones ilegales, no sean sancionados. En este sentido, apuntaron que a los conductores se les llegó a retener el carnet por un mes o que se les aplicaron multas de $200.000.

“Consideramos que cada taxi que tenga esta aplicación es un auto particular menos trabajando en la calle. Al prestar servicio de forma clandestina en el transporte público de pasajeros, la gente no sabe si el chofer está habilitado, si el vehículo está asegurado, es como hacer dedo en la vía pública. Por eso cuando se trata de un vehículo o de un trabajador habilitado por el municipio, no tendría que ser pasible de sanciones”, señaló Yannotti.

Por último, el referente taxista señaló que en Rosario la actividad está en crisis: “De los 4.000 taxis habilitados para trabajar, solo lo hacen 3.000 y no con doble turno, como tendría que ser. Cuando te dan una licencia de taxi para explotarla, la ordenanza dice que hay que trabajar como mínimo 16 horas, pero eso no se está cumpliendo y esto ayudó a que proliferen las aplicaciones ilegales. Estamos con faltante de choferes”.

Por otro lado, Ricardo Arijón, de la Asociación Civil “Paradas Libres”, se hizo presente en la comisión de Servicios Públicos del Concejo Municipal, el pasado lunes, y cuestionó los controles oficiales a las aplicaciones Uber y Didi; y precisó que la variación de la tarifa según el modelo de oferta y demanda no es aplicable a un servicio público. “Estamos en contra de la tarifa flexible o dinámica. Me parece lo opuesto a la prestación de un servicio público”, indicó.

Seguidamente, se preguntó si Uber y Didi son necesarios en función de los 2000 taxis que se encuentran con chapas en condición de caución. “La Municipalidad hasta podría agregar nuevas chapas”, evaluó en un hipotético escenario.

Luego comparó la actualidad de los taxis y los vehículos que ofrecen traslado mediante las aplicaciones Uber o Didi. “La diferencia son las tarifas y van a llevar a la quiebra al sistema de taxis. Hacernos competir es un disparate habiendo tamaña desigualdad. Con un Estado presente las apps ilegales no hacen su negocio”.

Seguidamente se refirió a la vocación política del municipio en materia de movilidad. “A quien se le habría ocurrido la tarifa flexible si no estarían las apps. Mentira que generan empleo, cada viaje de Uber o Didi es un viaje menos de un taxi”.

Finalmente cuestionó un proyecto en estudio que propone habilitar el uso de estas aplicaciones en el servicio público de taxis, y se mostró a favor de la iniciativa de Cámara de Titulares de Licencias de Taxis (CATILTAR) de ofrecer descuentos en viajes a diferentes segmentos poblacionales.