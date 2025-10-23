La mediana de los precios para alquilar un monoambiente fue de $300.000 en octubre, mientras que el valor para vivir en departamentos de dos y tres ambientes se ubicó en $400.000 y $500.000, respectivamente.

Según el último informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), los aumentos interanuales fueron de 67,7% (mono), 60,0% (una habitación) y 61,3% (dos), casi el doble que la inflación interanual de septiembre (31,8%).

Los jubilados que tienen un ingreso de $396.305 deben gastar el 75,7% del mismo en el alquiler de un departamento monoambiente medio, sin incluir expensas ni servicios. Por su parte, los trabajadores que perciben el Salario Mínimo, Vital y Móvil ($322.200) destinan el 93,1% de su ingreso al pago del alquiler de un monoambiente. Mientras que un maestro de grado sin antigüedad asigna más del 50% de su salario solamente al pago de la vivienda, teniendo en cuenta el precio de alquiler de un departamento de dos ambientes.

El Índice para Contratos de Locación, publicado por el Banco Central de la República Argentina, muestra un incremento interanual de 46,1% al primer día hábil de octubre. Los valores expresados anteriormente no incluyen expensas, las cuales alcanzan en promedio el 15,7% del costo de alquiler.