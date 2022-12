Locura mundial: vuelan turnos en la peluquería que hace gratis el corte de "Chiqui" Tapia

Cuando Montiel metió el último penal en la definición del domingo, se desató la locura: en todo el país se llenaron las calles y las plazas, en Rosario el Monumento recibió una multitud histórica. Con el correr de las horas, más la llegada del plantel a la Argentina, la pasión por la Scaloneta no se termina. Y como muestra, alcanza con ver lo que está pasando con la peluquería que había prometido regalar el corte del "Chiqui" Tapia hasta fin de año, si la selección ganaba el mundial. "Lo cumplimos y casi no damos a basto con los pedidos", dice.

El primero que se animó, salió en vivo en el móvil de la Sí98.9. "Me encantó cómo salió. Te digo más, me gustó tanto que ya me estoy mimetizando. En cualquier momento, suspendo todos los descensos. Y acostúmbrense a ver a Barracas Central en lo más alto", ironizó el muchacho, prolijamente vestido para la ocasión.

La peluquería que realiza el corte está en Zeballos al 1000 y su responsable explicó en el móvil: "Yo lo venía analizando de antes al corte. Se hace con la maquinita a cero, toda la cabeza. Y arriba se le dejan cinco centímetros a toda la circunferencia, pero se peina para adentro para que quede la aureola. Es bien noventoso, tipo cresta. El 'Chiqui' lo ubica todo para el centro porque está perdiendo pelo en el medio. Pero si sos más joven no hace falta tapar nada", dice.