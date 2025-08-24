El gobierno provincial dispuso un incremento del 27,89% en las tarifas del transporte interurbano de pasajeros. La medida, oficializada por decreto, responde a la eliminación de subsidios nacionales y al encarecimiento de los costos de prestación del servicio. En enero ya se había aplicado una suba del 23,5%.

El ajuste comenzará a regir una vez que las empresas presenten sus cuadros tarifarios ante la Secretaría de Transporte y Logística. En el caso de los usuarios de la tarjeta Sube, la actualización deberá superar un proceso de validación técnica que podría extenderse unos 15 días.

Desde la Casa Gris explicaron que el sector enfrenta mayores dificultades para sostener el servicio debido a la quita del Fondo Compensador Interior y a la suba de salarios, combustibles, repuestos y costos de mantenimiento de las unidades. Según el decreto, el incremento busca evitar un deterioro mayor en la calidad de las prestaciones.

Las compañías contarán con un plazo de cinco días hábiles para presentar los cuadros tarifarios por cada servicio o recorrido. Solo una vez aprobados podrán aplicar los nuevos valores. El texto también aclara que las tarifas fijadas representan un máximo, por lo que cada prestataria podrá cobrar importes inferiores si así lo determina la Secretaría de Transporte.

Con este nuevo incremento, el transporte interurbano suma su segundo ajuste en lo que va del año. La anterior suba, en enero, había sido del 23,5%, lo que marca un acumulado superior al 50% en apenas ocho meses.