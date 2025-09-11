Un gavilán común, también conocido como taguató, fue liberado este jueves al mediodía en la plaza San Martín de Rosario con el objetivo de ayudar a controlar la superpoblación de palomas en el centro de la ciudad. El ave había estado en rehabilitación tras sufrir lesiones y fue trasladada en una jaula hasta la esquina de Córdoba y Dorrego, donde recuperó su libertad.

El secretario de Ambiente y Espacio Público, Luciano Marelli, explicó que se trata de una medida doble: por un lado, aprovechar la conducta natural del gavilán, que se alimenta de aves medianas como las palomas, y por otro, devolver al hábitat a un ejemplar que logró recuperarse en la granja La Esmeralda de Santa Fe.

Marelli aclaró que el taguató no representa peligro para la ciudadanía: “No ataca a las personas ni a las mascotas. Es una forma de control de la natalidad de palomas con un medio que no sea agresivo”, detalló. La creciente población de colúmbidas en Rosario ha generado quejas de vecinos por suciedad, daños en edificios y ocupación del espacio público.

El secretario de Biodiversidad de Santa Fe, Alejandro Luciani, señaló que esta práctica también se utiliza en aeropuertos, donde la presencia de aves es un riesgo para los vuelos. Reconoció, de todos modos, que la medida no elimina por completo el problema, pero funciona como un paliativo que contribuye a bajar la densidad de palomas en espacios urbanos.

Luciani agregó que muchos de los gavilanes que llegan al centro de rescate lo hacen con heridas provocadas por gomerazos o balinazos. Actualmente, hay otros dos ejemplares en proceso de recuperación que, una vez rehabilitados, también serán liberados en la ciudad en las próximas semanas.