El próximo jueves se retomará el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados por la Ley de Humedales y las organizaciones ambientalistas se concentrarán frente al Congreso para aprobar el proyecto original y consensuado de la normativa.

Por su parte, un grupo de productores agropecuarios realizarán cortes intermitentes en el puente Rosario-Victoria, el jueves por la mañana, para manifestar su rechazo a las iniciativas que se están tratando en la Legislatura.

"Estamos totalmente en contra porque nuevamente la sociedad fue engañada con un proyecto que nada tiene que ver con la problemática que tenemos, que es el fuego", explicó el productor Enrique, en diálogo con LT8.

“El proyecto se remite a las leyes existentes, que son muy buenas, pero nunca se han aplicado. Se ha acusado a los productores de generar los incendios y eso nada tiene que ver con la realidad. Esa ley atenta contra la propiedad privada y contra la producción, porque si para cada cosa que uno quiera producir deberá pedirse autorización a personas que nada entienden de esto, los pequeños y medianos productores se perjudicarán mucho”, indicó.

Respecto a la manifestación, el empresario agropecuario dijo: "No será un corte total porque lo que menos queremos es molestar a la gente. Serán intermitentes, y en esos momentos, informaremos a la gente por medio de folletería acerca de lo que vemos en este proyecto".

En tanto, desde la Multisectorial Humedales advirtieron en torno a esta postura: “Sabemos que personas ligadas a la actividad agroganadera en humedales, la mayoría de las cuales no habita el territorio sino que lo utiliza como campo productivo, están sembrando en comunidades isleñas la idea de que de ser sancionada la ley serán desalojadas de sus tierras y la producción, cualquiera sea, será prohibida, alentando así la oposición en territorio a la sanción de una ley de humedales nacional. Es por esto que es vital aclarar que ambos conceptos son absolutamente falsos y no están contemplados en ningún proyecto de ley. Una ley de humedales no resultará jamás en el desalojo de sus habitantes históricos ni prohibirá actividades productivas respetuosas de los ecosistemas".

"Sin ecosistemas sanos no hay producción ni vida posible. El Congreso Nacional debe estar a la altura de las circunstancias de la crisis ecológica y climática, y que reconozca el trabajo colectivo y el reclamo ciudadano de más de una década detrás de la Ley de Humedales", destacaron desde la MH en un comunicado.