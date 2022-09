El diputado nacional por el Frente de Todos, Eduardo Toniolli, aseguró este martes en Sí98.9 que "estamos muy cerca del consenso" para dar dictamen a una Ley de Humedales que luego discutirá el Congreso de la Nación. Este jueves volverá a reunirse el plenario de comisiones y distintas organizaciones sociales y medioambientales impulsan una nueva movilización al Congreso. Para la jornada se suma un condimento insólito: un grupo de productores agropecuarios cortarán el Puente Rosario-Victoria de manera intermitente en contra de la normativa.

"La discusión no es producción o cuidado del ambiente. No hay proyecto prohibicionista de determinadas actividades. La discusión es entre quienes creemos en un estado menos bobo a la hora de controlar su territorio", sostuvo.

El diputado nacional explicó que el abordaje es amplio: sequía histórica, la pampeanización de la isla, falta de control del territorio por el estado. "Eso es la ley de humedales. No penaliza cosas nuevas, no prohíbe, sino que establece un reordenamiento territorial".

"El 60 por ciento de las islas del delta del Paraná, del frente de Rosario, están en situación precatastral, no se sabe con toda claridad quien es el dueño y eso es falta de control. No es problema la producción en sí misma, sino que el estado no tiene mirada puesta en su propio territorio". "Estamos discutiendo la norma, no la responsabilidad", afirmó.