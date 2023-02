Ana, una joven de 20 años usuaria del servicio Mi Bici Tu Bici, sufrió el robo de la bicicleta pública en la puerta del banco Santander, ubicado en Alberdi 859, y el municipio la sancionó con un mes de inhabilitación para el uso y la imposibilidad de utilizar el abono ya pago para futuros viajes. Desde el ente público argumentan que ella no la cuidó como correspondía. Sin respuesta alguna, decidió hacer su descargo en redes.

En diálogo con Rosarioplus.com Ana contó como fueron los hechos y la imposibilidad con la que se encontró a la hora de ir a reclamar, ya que la oficina en donde tenía que presentar la recusación por la sanción recibida, no existe. Tampoco desde la línea oficial para presentar quejas o consultas pudieron darle respuesta.

“La bicicleta la saqué el domingo a las 00:15 horas y a las 00:30 horas me la roban al salir del cajero. Ese mismo domingo por la mañana se comunican desde el servicio Mi Bici Tu Bici para preguntarme dónde estaba la bicicleta y les expliqué que me la habían robado”, detalló.

Además explicó que hizo la denuncia correspondiente y si bien inicialmente desde el servicio le dijeron que no iba a tener inconvenientes, luego le llegó la notificación de la sanción que consta de la inhabilitación por un mes para usar el servicio, mes que ya tenía pago. Además, tampoco le permiten computar ese pago para cuando vuelva a estar habilitada. Según el ente público ella descuidó la bicicleta al dejarla, así sea por unos pocos minutos, a la salida del banco.

“Llamé al 147 ni bien recibí el correo electrónico y me dijeron que la sanción corresponde porque la bicicleta estaba bajo mi custodia y responsabilidad y yo, supuestamente, la descuidé”, contó. No conforme con la respuesta pidió recurrir la sanción, pero no le dieron respuestas, así que fue hasta el reglamento de usuario para ver cómo debía proceder.

“Según el artículo 11 del reglamento, debía presentar la recusación en la oficina ubicada en Richieri 745. Fui hasta el lugar con nota en mano y me encontré con que la oficina no existe, por eso lo único que me quedó fue hacer el descargo en redes”, explicó frustrada.

Finalmente aseguró que su descargo va más allá de la perdida del abono mensual, que son unos mil pesos, sino de “lo insólito que suena que te sancionen cuando fuiste víctima de un robo”.