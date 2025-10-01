El Concejo Municipal aprobará este jueves una modificación al artículo 175 del Código de Convivencia Ciudadana (Ordenanza Nº 10.267/2021) que duplica los montos de las multas por tenencia y uso de pirotecnia, con el objetivo de desalentar estas prácticas y proteger la salud de la población.

Actualmente, las infracciones van desde 25 UF ($31.425) hasta 500 UF ($628.500). Con la nueva normativa, los valores se elevarán a un rango de 50 UF ($62.850) a 1000 UF ($1.257.000), además del comiso del material y posibles clausuras de hasta 90 días.

La propuesta fue impulsada por la concejala María Fernanda Rey (bloque Justicialista), quien destacó la necesidad de actualizar los montos debido a los actuales "resultan insuficientes para generar un efecto disuasivo”.

Entre los fundamentos de la modificación, se subraya que la pirotecnia genera graves perjuicios en la salud y el bienestar, especialmente en niños con TEA, adultos mayores, personas con hipersensibilidad auditiva y animales domésticos.

En tanto, la normativa establece que en caso de utilización de artificios pirotécnicos en actividades masivas en la vía pública, se hará pasible de las sanciones a los organizadores o responsables de la actividad.