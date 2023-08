Tras la decisión del gobierno de congelar nuevamente el precio de los combustibles, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) anunció medidas de fuerza que se aplicarán a la brevedad y en forma escalonada. Sin embargo, tras una extensa reunión entre los empresarios del sector y referentes nacionales, la medida quedó en suspenso.

La información la comunicó a Rosarioplus.com Daniel Giribone, representante de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (Faeni). Además, confirmó que el próximo viernes mantendrán una reunión con el secretario de Comercio Tombolini y del resultado de la misma se evaluará cómo seguir.

Entre las medidas que se evalúan se encuentran: el cierre nocturno de todas las estaciones de servicio del país; el comienzo de las solicitudes para aplicar el procedimiento preventivo para establecimientos en crisis, previsto por la ley 24.013 y la paralización de los procesos de revisiones paritarias en curso.

Medidas empresariales sin dañar a los trabajadores

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicio de Rosario (SOESGPyLA) señaló que no cuestionan que “haya o no cierre de estaciones a la noche”, lo que si “no se permitirá bajo ningún concepto, es poner en riesgo condiciones laborales”, dijo Ismael Marcón (hijo), secretario administrativo de SOESGPyLA. De este modo advirtió que de definirse el cierre o no despacho, el trabajador nocturno deberá igual percibir su pago.

Para el gremio, “se ve como una contradicción que se quiera cerrar el horario nocturno porque bajaría la rentabilidad de los empresarios pero respetamos la decisión por ser precisamente una cuestión empresarial”, pero advertimos que nos encontramos en alerta, “evaluando cómo se van dando los acontecimientos y que no se permitirá ningún condicionamiento laboral”, agregó Marcon.

En ese marco, el dirigente gremial evaluó que si los trabajadores del horario nocturno no realizan tareas de expendio de combustibles “quedaran cumpliendo su servicio de igual manera”.

Cabe indicar que en el gran Rosario hay unas 120 estaciones de Servicio con alrededor de 250 trabajadores en horario nocturno.