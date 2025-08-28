Pasado este mediodía de jueves, el embotellamiento en el enlace vial Rosario-Victoria persistía como consecuencia del choque entre un camión jaula y una camioneta que ocurrió a las 2 de la madrugada.

Un tropel de camiones y toda clase de vehículos se estancó sobre la calzada de la ruta nacional 174, a uno y otro lado del puente en la zona de la cabina de peaje. Habían colisionado un camión jaula con vacunos que llevaba a un frigorífico, y una camioneta Citröen, con el saldo de cuatro personas heridas. Entre estas, una adolescente de 17 años que descendió a la calzada y fue embestida por un toro que escapó del trailer tras el siniestro.

El tránsito se rehabilitó de manera muy lenta debido a la faena de arrieros a caballo por reunir el rodeo y bajarlo de la cinta asfáltica.

De los heridos, tres fueron internados en el Policlínico de Granadero Baigorria, y la chica, al Heca con politraumatismos. Pero no había nadie en riesgo de muerte.