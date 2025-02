En el marco del programa Acuerdo Santa Fe, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y el secretario de Comercio Interior y Servicios, Gustavo Rezzoaglio, brindaron información en Rosario sobre la nueva edición de “Equipate para el cole”, que ofrecerá más de 20 artículos escolares a precios accesibles para el inicio de clases.

En una conferencia de prensa realizada en la Librería Lader, dieron detalles sobre la propuesta, que se enmarca en el programa Acuerdo Santa Fe, y busca fomentar el consumo local estableciendo precios de referencia en diversos productos de necesidad.

El listado de productos

El listado de comercios adheridos

Durante la actividad, el ministro recordó: “El año pasado hemos tenido muchas acciones similares de Acuerdo Santa Fe. Me parece muy importante que esta sea una de las primeras del año y apuntando a la educación, más en este contexto, que ayuda a las familias a comprar útiles para las escuelas, y ayuda también a la producción”.

“Nuevamente Acuerdo Santa Fe muestra ese círculo virtuoso que proponemos: acercar precios accesibles y garantizar el stock. Hemos tenido éxito el año pasado en todas las acciones. No hemos tenido ningún tipo de conveniente. Los productos fueron exhibidos, publicados, alentados, en muchos lugares de la provincia de Santa Fe, no solamente en las principales ciudades. Se han ido adhiriendo muchos pueblos y ciudades del interior de la provincia. Y las ventas de esos productos, en las distintas acciones que llevamos adelante, todas crecieron”, remarcó Puccini.

Mismo costo que en 2024

Por su parte, Rezzoaglio destacó que esta canasta de útiles escolares tendrá “el mismo costo que en 2024”: “Si analizamos el contexto, hubo 127% de inflación anual y anunciar 20 artículos, mochila incluida, a 25.000 pesos, más algunas promociones con aplicaciones, tarjetas de bancos, etc, es una gran noticia para los sectores que hoy luchan con el presupuesto”.

Luego explicó que “el programa comienza hoy” y que el “Estado Provincial no tiene ningún gasto, no invierte un peso, no hay subsidio, sino que esto se basa en el esfuerzo del sector privado. Mientras que, desde el Estado, se pondrá énfasis en la comunicación”. “Por supuesto que estará en librerías no solamente céntricas, sino de los barrios que es lo más importante”, agregó.

Sobre el final, remarcó que no hay límite de stock: “Hicimos un acuerdo con mayoristas de la provincia, los más importantes, se asegura el stock al menos durante el mes de febrero y pueden saber cuál es la librería más cerca de su domicilio ingresando a https://www.santafe.gob.ar/preciossantafe/, allí están las librerías de toda la provincia que adhieren a Equipate para el Cole y los productos".