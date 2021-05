El plan de vacunación nacional contra el coronavirus está destinado a todos los argentinos que de forma voluntaria quieran inmunizarse para evitar cuadros graves en caso de contagiarse la enfermedad.

Sin embargo, aunque el programa es universal y gratuito, la situación de vulnerabilidad de algunos sectores de la sociedad dificulta el acceso a las dosis que se están aplicando en el ex Rural y otros puntos de la ciudad.

Para lograr una mayor inclusión al plan de vacunación, desde Ciudad Futura y el Frente Social y Popular lanzaron una campaña para inscribir en el registro provincial de inmunización a las personas de los barrios populares que todavía no reservaron su turno.

"La idea es estar en los comedores y merenderos para aprovechar a los vecinos que van ahí para anotarlos", comentó Luz Olazagoitia, concejala del FSP - CF, en diálogo con Rosarioplus.com.

Respecto al comienzo de la campaña, la edila señaló: "La mayoría de la gente no está anotada, porque no tienen acceso a internet o el formulario, para la gente más grande, es un poco difícil. Además, se pide un mail de confirmación, que no todos tienen". "También, la campaña antivacuna tuvo efecto en los sectores populares, entonces hay que charlar un poco sobre la importancia de la vacuna", agregó la militante social.

La propuesta realizada por el bloque consiste en reforzar los cuidados frente a la segunda ola de Covid-19 que está afectando fuerte a Rosario. En su primera etapa, que empezó este jueves en los distintos comedores y espacios territoriales, se inscribieron a más de 200 personas que no estaban incluidas en el plan de vacunación. En tan solo un día, los militantes de FSP y CF lograron anotar a vecinos de barrio Vía Honda, Las Flores, Empalme Granero (3 puntos), Tablada (2) y Ludueña. Anteriormente se realizaron trabajos similares en San Martín sur y Nuevo Alberdi.

En tanto, se irán sumando en las próximas etapas otros barrios, tales como La Sexta, Acindar, San Francisquito, Zona Cero, Itatí, Los Ángeles, Alvear, Puente Gallego, 7 de Septiembre, Emaus, Caisano Casas, Arroyito Oeste, Ciudad Oculta, Molino blanco, Tío Rolo, La cariñosa, Carlos Casado y Los humitos.

Por último, desde Ciudad Futura y el Frente Social y Popular adelantaron que se está evaluando la opción que comenzar a inscribir a los vecinos en los domicilios particulares, para incluir a más cantidad de personas en el plan de inmunización.