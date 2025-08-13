El Ministerio de Salud de la Nación anunció que la vacuna contra la fiebre amarilla se aplicará de forma gratuita únicamente en las zonas endémicas del país, entre las que no figura Santa Fe. La decisión implica que los viajeros santafesinos deberán abonar el costo de la dosis si planean visitar destinos con riesgo de transmisión.

Según la cartera sanitaria, la medida apunta a “garantizar un uso responsable y eficiente de los recursos públicos, priorizando las necesidades sanitarias reales de la población argentina”. El ministro Mario Lugones sostuvo que “la salud pública debe proteger a quienes más lo necesitan, no ser un subsidio a quienes viajan al exterior”.

En Santa Fe, quienes necesiten la vacuna por motivos turísticos deberán recurrir a centros privados habilitados, donde podrán recibir la aplicación abonando su valor. El ministerio aclaró que los recursos se destinarán a mejorar la atención, las instalaciones y la remuneración del personal de salud.

Las únicas seis provincias donde la dosis seguirá siendo gratuita son Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. En esos distritos, la vacuna se mantiene como parte del calendario por su condición de áreas endémicas.

La vacuna contra la fiebre amarilla se recomienda a viajeros cuyo destino presenta riesgo comprobado de transmisión y debe aplicarse al menos diez días antes del viaje. Una sola dosis ofrece protección de por vida y, en algunos países, es requisito de ingreso, como Brasil, Colombia, Ecuador, China, India, Malasia, Singapur y Tailandia.