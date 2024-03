La Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Rosario advirtió que de no destrabarse este lunes el conflicto salarial, los trabajadores llevarán adelante la medida de fuerza dispuesta para este martes por 24 horas en todo el interior del país, con excepción del AMBA. “No hay más concesiones”, aseguró el secretario general del gremio a nivel local, Sergio Copello.

“El paro es por la negativa a dar respuesta a la paritaria que ya en el AMBA se firmó en febrero. Nosotros acá no cobramos ni el aumento de la paritaria del mes de enero, que es de un 12 por ciento”, sumó el dirigente en diálogo con Sí 98.9.

“La cuestión de fondo es que, sobre todo la media distancia, se niega a dar una respuesta. Dice que no tiene plata y han aumentado la tarifa considerablemente”, agregó Copello en relación al conflicto que solo en la seccional local involucra a unos 2500 trabajadores (del transporte urbano e interurbano).

En este marco, advirtió que las próximas horas serán clave para “destrabar” las negociaciones. En caso de no lograr un acuerdo, sostuvo que este martes “lamentablemente no habrá transporte”. “Tienen que firmar la paritaria tal cual está escrita, no hay más consesiones”, cerró.