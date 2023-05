La Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Rosario se declaró en estado de alerta y amenaza con llevar adelante una medida de fuerza si en las próximas horas los trabajadores no cobran la totalidad de los haberes correspondientes al mes de abril. Este lunes por la tarde realizarán una asamblea para definir los pasos a seguir.

“No hay certeza de cuando van a llegar a al ciudad los benditos subsidios nacionales. Según nos comentan los empresarios, el Fondo Compensador Municipal se depositó y la provincia también aportó”, señaló en Si989 Sergio Copello, secreario general de UTA Rosario. Al respecto, subrayó que la deuda con los trabajadores oscila entre el 25 y el 40 por ciento del salario de abril.

“Lo tendrían que haber pagado a las 0 horas del viernes. Decidimos esperar hasta hoy pero a esta altura no hay novedades”, subrayó el dirigente y agregó: “los últimos meses hemos cobrado en tiempo y forma de casualidad, siempre al límite”.

“Parece que Nación no tiene plata porque hace dos meses que no mandan. Se está complicando el panorama. Más cerca de agosto o septiembre, en pleno proceso electoral, esto va a ser muy duro. Si no cumplen ahora después de las PASO va a ser mas difícil”, auguró el dirigente.

Cabe señalar que la situación de alerta abarca tanto al transporte urbano como al interurbano y de media distancia. En la asamblea que comenzará a las 15, y en caso de que no se subsane la deuda con los trabajdores, definirán la realización de una medida de fuerza.