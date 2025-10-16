La seccional Rosario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció, este jueves, a la empresa MetroFund ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe por incumplir la conciliación obligatoria y prohibir el ingreso de 40 operarios a la planta.

Según informó el gremio, la empresa impidió el acceso al establecimiento a un grupo de trabajadores que se presentaron a cumplir funciones, pese a que rige una medida de conciliación obligatoria dictada por la cartera laboral y renovada el pasado miércoles. Además, la firma adeudaría salarios devengados desde el frustrado intento de despedir a 40 empleados.

La denuncia fue presentada por el apoderado legal de la UOM, Pablo Cerra, quien advirtió: “Se ha tornado una mala costumbre reciente que algunas patronales no respeten ni la ley ni lo dispuesto por la autoridad administrativa. Es peligroso e inaceptable. Si no se garantizan los parámetros básicos de paz social, el orden vigente corre serio riesgo de quebrarse, más aún ante la necesidad urgente de los trabajadores afectados”.

Por su parte, el secretario general de la UOM Rosario, Antonio Donello, afirmó que el gremio evalúa profundizar las medidas de acción directa si la empresa no modifica su conducta de manera inmediata.

Metrofund, la marca con la que comercializa ejes de camión, mazas y tambores de frenos, entre otros repuestos, es una pyme familiar de 100 operarios, asentada en Prémoli al 2800 (Ovidio Lagos al 6700), fundada por José Giardina a comienzos de los '50. Abasteció a mercados en Chile, Uruguay y Paraguay, y plantas de ensamblaje argentinas de Massey Ferguson, Scania, y Mercedes Benz; también a fábricas de semirremolques como Randon en Brasil, y Hermann, Salto y Helvética.

En ese marco, las partes fueron citadas a una audiencia clave que se celebrará el próximo jueves a las 9 de la mañana en el Ministerio de Trabajo provincial, con el objetivo de encauzar el conflicto y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.