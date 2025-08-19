La Universidad Nacional de Rosario anunció el lanzamiento del Curso de orientación profesional en Atención al cliente en playa y tienda de estaciones de servicio (Módulo introductorio), una propuesta formativa innovadora que surge del convenio de cooperación institucional firmado entre la UNR y la Cámara de Estaciones de Servicio, Garages y Afines de Rosario (CESGAR) el pasado 5 de junio.

Esta alianza estratégica busca potenciar la formación y capacitación de trabajadores del sector y de la comunidad en general, fortaleciendo el vínculo entre el ámbito académico y el sector productivo a través de propuestas educativas de calidad.

Una respuesta a la demanda del mercado laboral

El nuevo curso, de 18 horas de duración distribuidas en tres semanas, representa "un primer escalón en la formación del Personal de playa de Estaciones de Servicios", según explicaron desde CESGAR.

La capacitación aborda aspectos operativos, comerciales, preventivos y normativos del rol, promoviendo una visión profesional del trabajo que mejora significativamente las condiciones de empleabilidad de los participantes.

Formación integral y práctica

Los participantes desarrollarán competencias clave para el sector, incluyendo:

Comprensión de la estructura organizativa de las estaciones de servicio

Habilidades para la atención eficiente y segura al cliente

Aplicación de principios de higiene y seguridad laboral

Conocimientos fundamentales sobre recursos humanos y aspectos legales del sector

Al finalizar la capacitación, los egresados contarán con herramientas básicas para desempeñarse tanto en el área de playa como de tienda.es