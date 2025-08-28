Como cada año, los últimos días de agosto están acompañados por la expectativa de la tormenta de Santa Rosa, un fenómeno meteorológico caracterizado por lluvias intensas y fuerte actividad eléctrica.

Aunque la festividad de Santa Rosa de Lima, patrona de las Américas, se conmemora el 30 de agosto, la tormenta que lleva su nombre suele adelantarse o demorarse algunos días. En esta ocasión, todo indica que la tradición se cumplirá en fecha.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), desde este viernes comenzará a aumentar la nubosidad y el sábado será la jornada más complicada: se prevén tormentas fuertes durante todo el día, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 21 grados y ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h.

El domingo continuarán las inestabilidades, aunque con menor intensidad: se esperan tormentas aisladas, una mínima de 16 grados, una máxima de 19 y vientos que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.