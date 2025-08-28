La tormenta de Santa Rosa llega con fuerza este fin de semana
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que el fenómeno estará acompañado de lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica, que podrían extenderse durante todo el fin de semana.
Como cada año, los últimos días de agosto están acompañados por la expectativa de la tormenta de Santa Rosa, un fenómeno meteorológico caracterizado por lluvias intensas y fuerte actividad eléctrica.
Aunque la festividad de Santa Rosa de Lima, patrona de las Américas, se conmemora el 30 de agosto, la tormenta que lleva su nombre suele adelantarse o demorarse algunos días. En esta ocasión, todo indica que la tradición se cumplirá en fecha.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), desde este viernes comenzará a aumentar la nubosidad y el sábado será la jornada más complicada: se prevén tormentas fuertes durante todo el día, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 21 grados y ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h.
El domingo continuarán las inestabilidades, aunque con menor intensidad: se esperan tormentas aisladas, una mínima de 16 grados, una máxima de 19 y vientos que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.