En el ámbito de la ecología, la letra final de la Constitución provincial reformada deja un sabor a poco, mitad de camino, en lugar de haber avanzado con postulados de vanguardia y defensas más sólidas del medio ambiente en Santa Fe. Así lo postulan organizaciones como El Paraná no se toca, que había sugerido en la previa de la Convención de reforma propuestas tales como instituir los ríos como sujetos de derecho y, por lo tanto, que la Carta Magna propicie leyes de protección a ese y otros recursos naturales hoy bajo amenaza.

Antes de que la Comisión Redactora defina el texto que irá a la nueva Constitución en cuanto a protección del ambiente y otras garantías como la incorporación del derecho al agua, los ecologistas hacen un último intento por persuadir a los convencionales.

“Reconocemos avances importantes en el actual tratamiento de la reforma de la Constitución y en el dictamen de mayoría, pero ha quedado afuera hasta el momento un derecho fundamental que esperamos y que sería verdaderamente innovador en el país: los derechos de la naturaleza”, reveló Jorge Bártoli, referente de El Paraná no se toca en diálogo con Leo Ricciardino en Así de bien, por Sí 98.9.

“Reconocer los derechos de la naturaleza es salir de la visión antropocéntrica, y asumir que los eventos naturales tienen los mismos derechos que las personas. Por ejemplo, la Constitución de Ecuador avanza en los derechos de la naturaleza, y considera como sujeto de derecho a un río que está sufriendo contaminaciones, alteraciones en su curso. Entonces, esas alteraciones pasan a ser violaciones constitucionales, no queda solo circunscripto a la denuncia de una persona”, explicó.

La lectura de fondo supone que hay intereses económicos, negocios, que colisionan con medidas de preservación de recursos naturales. Para el caso del río Paraná, el ejemplo es su hidrovía comercial por donde sale el grueso de la exportación agrícola del país.

“Es preciso que una Constitución reconozca derechos de los entornos naturales por el simple hecho de existir y de ser clave en el sostén de los ecosistemas de los que somos parte. Nuestro monumental río Paraná hoy está siendo agredido por un proyecto mal denominado hidrovía. No es una autopista, es un río pero lo llevan a transformarlo en un zanjón para que vayan y vengan barcos sin ningún tipo de consideración por las afectaciones medioambientales”, apuntó Bártoli. En este sentido, agregó que “sería una enorme oportunidad perdida no incluir estos derechos en la Constitución”.

“Venimos muy de abajo, nuestro país no tiene tipificado los delitos ambientales como delitos penales. Cuando encaramos un tema, los fiscales tienen que recorrer jurisprudencias para ver en qué figura encuadrar una acción nociva contra el ambiente como para poder generar una sanción. El rango constitucional sería un gran avance”, concluyó.