La ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, volvió a poner el dedo en un tema sensible. Esta vez afirmó que la provincia trabaja en un nuevo diseño escolar de "avance continuo", es decir, de excepción de la alternativa de repetir el año. Los gremios se desayunaron la noticia y se posicionan.

"Con la propuesta de avance continuo buscamos una escuela secundaria que posibilite a todos sus estudiantes tener garantizados la totalidad de los aprendizajes que indican las planificaciones curriculares", dijo a El Litoral tras participar de una cumbre con ministros de toda Latinoamérica.

Según apuntó la Provincia tiene la "decisión pedagógica de pensar en un modelo en que las trayectorias no sean volver al comienzo". "Solamente en las escuelas secundarias los chicos y las chicas tienen que volver a cursar siete materias porque no aprobaron algunas otras. Por eso, entendemos que la repetición no es una solución, sino que termina provocando que los jóvenes no se gradúen en el tiempo previsto o abandonen la escuela".

Es ahí cuando Santa Fe presentó en este primer encuentro bilateral la propuesta de avance continuo, donde se produzcan aprendizajes significativos, con una mirada más integradora de las trayectorias, un "poco más similar a lo que sucede en el nivel superior".

Las respuestas llegaron cautela. El titular de Sadop, sindicato que nuclea docentes de instituciones privadas, sostuvo que "es importante que se hable con los docentes este tipo de cambios" y que "no está bien que la finalidad sea para que los chicos pasen de año".