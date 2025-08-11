La iniciativa municipal por habilitar la construcción de mega torres en el área central de la ciudad habilitó un debate en el Concejo, con posiciones a favor y en contra, que hacen foco en miradas sobre la sustentabilidad de la traza urbana, la demanda crítica de servicios e infraestructura. Pero a eso se suma un planteo hasta ahora infrecuente: contemplar el derecho de las personas con discapacidad a acceder a una vivienda adaptada a su situación.

Sergio Solomonoff, vecino de la ciudad dedicado a hacer valer los derechos de la población con discapacidad –se estima que en Rosario hay entre 120.000 y 150.000 personas en esta condición– apeló a la comisión de Planeamiento del Concejo municipal para pedir que se incluya en la normativa por venir la obligatoriedad de exigir a las empresas constructoras que destinen un cierto porcentaje de las unidades habitacionales para adaptarlas según las necesidades de una persona discapacitada, sea como propietaria o como inquilina.

“Quiero ser escuchado para tratar de mejorar los derechos de las personas con discapacidad, al menos en el plano municipal. El tratamiento de la ley de emergencia (y el posterior veto presidencial de Javier Milei) movilizó y puso sobre el tapete algo que siempre es considerado poco interesante para la agenda pública”, expuso en diálogo con RosarioPlus.com.

La iniciativa plantea permitir torres de hasta 120 metros (alrededor de 40 pisos) en sectores clave como el centro, Pichincha, Abasto y corredores urbanos principales.

La normativa presentada por el Ejecutivo apunta a reemplazar el actual sistema de excepciones, que obliga a tratar caso por caso en el recinto, por un régimen general que destrabaría el desarrollo en 743 lotes. Solo estarían incluidos aquellos con una superficie de entre 1.000 y 5.000 metros cuadrados, lo que permitiría el desarrollo de grandes emprendimientos bajo un modelo de “perímetro libre”.

Solomonoff consideró que en general la autoridad local demuestra “una particular atención a las necesidades de los desarrollistas inmobiliarios, pero mi planteo ni siquiera afectaría la ecuación económica del negocio, porque también esta población requiere de vivienda", marcó.

“No pido que regalen departamentos, pero sí planteo que si se van a construir torres de hasta 120 metros, 40 pisos, unos 80 departamentos mínimo, que quizás el 5% sea para departamentos adaptados, con amplitud de puertas, acceso al baño, espacio suficiente para una silla de ruedas, cosas que nunca se tienen en cuenta”, agregó. Lo precede una ordenanza que aplica a los hoteles de más de 50 habitaciones, que deben contar con por lo menos un cuarto adaptado.

Solomonoff se hizo eco, además, de la objeción que impone la concejala María Fernanda Gigliani, acerca de la viabilidad de habilitar estos grandes edificios, que en el caso de Abasto o Pichincha alterarán la estructura edilicia barrial, cuando persisten precariedades en los servicios públicos, como los apagones extensos o el corte de agua que afectó a media ciudad, hace algunas semanas.

“Ningún desarrollador quiere sacrificar ni un metro cuadrado para que el baño sea más grande, y ahí es donde el Estado debe intervenir. Debe haber vivienda en la que se contemple, por ejemplo, indicaciones en Braille, o la altura de los picaportes de ventanas, siempre inalcanzable para alguien en silla de ruedas. Lo adecuado para que una persona discapacitada pueda desenvolverse de manera autónoma e independiente”, concluyó.

El planteo fue elevado; ahora sigue el debate en la comisión de Planeamiento, donde todavía no hubo dictamen para llevar el proyecto del Ejecutivo al recinto de sesiones.