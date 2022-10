La otra campana sobre las multas al por mayor a hinchas de Talleres en el Parque

El partido por Copa Argentina entre Talleres y Banfield en el estadio de Newell's generó un movimiento poco habitual en la zona un día de semana. Es que no fue un partido como puede suceder con la Lepra, sino que llegaron muchos hinchas, sobre todo cordobeses, en vehículos. Esto generó un estacionamiento en cualquier lado y el accionar de la Municipalidad de Rosario que se limitó a hacer las multas.

Según trascendió, inspectores de la secretaría de Control y Convivencia labró casi 500 multas. Los alrededores del Coloso Marcelo Bielsa estuvieron colapsados de autos estacionados en lugares prohibidos, como por las calles internas del Parque Pellegrini y el cementerio El Salvador.

El tema no es tan sencillo como una multa por estacionar en línea amarilla. Muchos hinchas denunciaron que los trapitos del lugar se hicieron un festín: mil pesos y los acomodaban en cualquier lugar valiéndose del desconocimiento de cordobeses y bonaerenses de los lugares prohibidos para dejar el coche.

La alegría por haber clasificado a la final les duró poco a los cordobeses. Es que cuando salieron del encuentro se encontraron con las abultadas multas y a nadie a quien reclamarle. Pero esto desnuda la falta de eficacia de la secretaría de Control Municipal de prever semejante llegada de "turistas" que no sólo se vio reflejada en la cantidad de vehículos sino también en su estadía en la previa. Por ejemplo, prendieron fuego para hacer asado en varios puntos en los alrededores del Coloso.

No es discutible la multa, pero antes parece requerirse un trabajo particular que a las claras no estuvo o no dio resultados. Varios usuarios en redes sociales cargaron contra la Municipalidad. "Éso paso xq no se implementa un operativo previó al partido, la cantidad de vehículos y colectivos q vinieron desbordó todo hasta la policía estaba desbordada, pero es más fácil cuando están todos en la cancha venir y labrar actas o llevar autos al corralón", apuntó un rosarino en Twitter.

"En la previa CERO personal municipal ordenando y dando indicaciones sobre donde estacionar. Se despertaron de la siesta para multar. Vergüenza infinita de mi ciudad. Si @pablojavkin tiene algo de vergüenza debería anular esas multas", escribió el usuario @marceloacero.