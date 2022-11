Denuncian que la reserva de animales silvestres Mundo Aparte, ubicada en barrio Parque Casas, no recibe el dinero del subsidio municipal prometido bajo la firma de un convenio que tuvo lugar en enero pasado. "Todavía está en tramite y no se hace efectivo. Comprendo las urgencias pero siempre somos el ultimo orejón del tarro", indicó en Sí 98.9 María Esther Linaro, directora de la ONG que se sostiene a base de los aportes que realizan los socios.

En este sentido, explicó: "Es importante tener una cantidad determinada de dinero para saber que podemos contar con eso para formalizar una serie de cosas tales como la constancia, lo que más necesita un animal lastimado. No tenemos otro remedio que salir a pedir ayuda a la población. Cuando -Pablo- Javkin asumió tuvimos un entredicho porque no podíamos seguir esperando para firmar, nos tuvieron así más de seis meses. Si lo vas a hacer efectivízalo y sino decí que no lo vas a hacer".

Por otro lado, advirtió que "lo que está pasando con los zorros es desesperante". "Hay que incluirlos en el desarrollo inmobiliario. Para hacer los barrios privados lotean, cierran, dejan todos los animales adentro y después llevan un rottweiler. Ya recibimos cuatro denuncias para que los busquemos y a nosotros no nos tienen que reclamar eso. Los que se dedican a la fauna silvestre tienen que anticiparse a esta situación. El desarrollo que tuvieron Funes y Roldan empujó -a los zorros- mas allá. La solución no es encerrarlos en una jaula. Incluso tenemos que aprovechar la oportunidad para aprender a convivir sin mascotizarlos".

"No tienen sangre en las venas, creen que somos la única especie y así nos va a ir", cerró Linaro al tiempo que subrayó la imposibilidad de hacerse cargo de todos los animales que huyen de las islas con motivo de las quemas: Lo que llega llega en muy mal estado. El animal aparte de sufrir desconoce el contacto humano. Los porcentajes de supervivencia son de 0,1. Nosotros lo intentamos y se moviliza todo".

