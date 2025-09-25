La Oficina Municipal del Consumidor advirtió, este jueves, que en las últimas semanas se incrementaron los reclamos y consultas de los clientes rosarionos sobre las facturas de la Energía Provincial de la Energía (EPE).

Ante esta situación, la secretaria entidad, Silvana Teisa, solicitó mantener una reunión con las autoridades de la empresa para tratar la problemática.

“Las personas se acercan angustiadas por las facturas impagables que reciben y no saben cuál es el motivo”, indicó Teisa.

Entre los reclamos más comunes aparece la falta de entrega de la factura en papel, “lo que hace que los usuarios no sepan qué es lo que están abonando, si cuentan con el subsidio, etc”.

A esos inconvenientes, se suma el arribo a la Ofician de adultos mayores que son enviados a la entidad por la propia empresa de energía para que se les genere la oficina virtual.

Además, detalló Teisa, que “otra de las cuestiones que perjudican directamente al usuario es la falta de lectura de los consumos”. "Cobran un estimado y en la factura siguiente agregan el consumo que no se cobró, lo que claramente incrementa muchísimo la factura, porque esos kW son a un valor mayor, ya que mientras más se consume, más caros son esos kW. Eso no corresponde", aseguró la ex edil.

Subsidio Energético

Silvana Teisa manifestó que es “aún más grave” la situación de usuarios que, si en el RASE ya no están en la categoría N2, la EPE determinó que también dejen de tener tarifa social. “Ese usuario tal vez pagaba $30.000 por factura y hoy se encuentra con una que triplica o más ese valor", sentenció la funcionaria.

Por último, la secretaria de la Oficina Municipal del Consumidor destacó la importancia de poder realizar la reunión: "Esperamos tener una pronta respuesta por parte de la EPE, para poder atender los reclamos de los usuarios y resguardar sus derechos, ya que ese es nuestro espíritu".