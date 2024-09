El Concejo municipal aprobó por unanimidad la propuesta del concejal Lisandro Cavatorta para extender la Noche de las Peatonales a los distintos centros comerciales de los barrios de Rosario.

"Ya vimos que la Noche de las Peatonales funciona, pero, ¿por qué sólo en el centro? Es hora de llevar este evento a los barrios. Apoyamos lo que se ha venido haciendo, pero llegó el momento de multiplicarlo. Es necesario incluir a otros centros comerciales importantes de la ciudad, hacerlo con un cronograma anual y por ordenanza", expresó el autor de la iniciativa este jueves en la sesión del parlamento local.

La Noche de las Peatonales lleva ya diez ediciones desde que fue creada por el municipio en 2021, para reimpulsar la actividad económica, gastronómica y cultural de una ciudad que había sufrido los crudos embates de la pandemia. Tal como indica su nombre, siempre se ha desarrollado en el centro, a lo largo de calle Córdoba, desde España hasta Buenos Aires, y por San Martín, desde San Lorenzo hasta Mendoza.

"Lo que funciona, hay que replicarlo en los barrios de la ciudad, pero de manera planificada, con un calendario organizado y con un presupuesto equitativo para todos los centros comerciales. No debe ser una decisión arbitraria o esporádica, ni una actividad que aparezca en los barrios dos meses antes de las elecciones. Por eso ayer se aprobó en el Concejo por unanimidad nuestra ordenanza, que garantiza estos eventos en los barrios de forma sostenida, todo el año, todos los años, independientemente de quién gobierne", enfatizó Cavatorta.

La aprobación de esta ordenanza permitirá seguir fortaleciendo los centros comerciales barriales, que han mostrado un notable crecimiento en los últimos años, muchos de ellos incluso más que en el centro de la ciudad, como es el caso de Tiro Suizo, Empalme Graneros y Bella Vista.

El presidente del Bloque Justicialista se refirió, además, al modelo de ciudad: “No se trata solamente de hacer una ciudad más justa y equilibrada, es también valorar el trabajo de los comerciantes de los barrios que en general son quienes atienden sus propios negocios. Ellos, y con razón, están orgullosos de sus vidrieras. Y nosotros queremos que esas vidrieras se muestren y se luzcan en estos eventos para que cada vez tengan más clientes. Alguna vez escuché decir que el centro de la ciudad es el barrio de todos. Suena bien, pero no es real. El centro es el barrio de quienes viven en el centro", reflexionó.

La iniciativa además contempla operativos de control, tránsito y seguridad acordes a las particularidades de cada uno de los centros comerciales de la ciudad.

"Propusimos una medida que beneficiará a los comercios de los barrios aumentando sus ventas, que integrará la ciudad pero, sobre todo, refuerza el sentido de comunidad. Una comunidad organizada es una comunidad más segura y menos violenta. Y con más seguridad, la economía funciona mejor. No puede haber desarrollo ni crecimiento económico sin seguridad", afirmó el edil justicialista.

Las experiencias de la Noche de las Peatonales o la peatonalización del Centro Comercial a Cielo Abierto de "Calle San Luis, muestran que la realización de este tipo de eventos tiene un impacto positivo tanto económico como social, y cuando se llevan a cabo en los barrios, fortalecen los lazos entre los comerciantes y la comunidad

"Vivimos en tiempos donde el individualismo y la desigualdad son comunes, tanto en Argentina como en el resto del mundo. Rosario no es la excepción. Nuestra ciudad presenta importantes desequilibrios. Solo basta caminar por los barrios y hablar con los vecinos para notar las diferencias en servicios, infraestructura, transporte y seguridad. No estamos hablando de dos ciudades, sino de varias dentro de una sola. A veces parece que ser rosarino significa algo muy distinto según dónde vivas", señaló el concejal.

"La Noche de las Peatonales es un evento que llegó para quedarse, pero a muchas familias que viven lejos les resulta complicado asistir al centro, especialmente por la falta de frecuencias y el alto costo del transporte. Mientras que algunos vecinos pueden ir y volver caminando, otros tardan el triple o, directamente, no pueden hacerlo. Esa no es la ciudad que queremos. Esa ciudad no le conviene a nadie, vivas donde vivas. Llevar la Noche de las Peatonales a los barrios nos acerca a un futuro donde todos los rosarinos y rosarinas tengan acceso a los mismos recursos y oportunidades", concluyó.