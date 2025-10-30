En un fallo de alcance nacional, el juez federal Pablo Quirós, titular del Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, ordenó al PAMI restituir la cobertura total de medicamentos para todos sus afiliados. La medida, que beneficia a más de cinco millones de personas mayores, responde a un amparo colectivo presentado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), tras los recortes implementados el año pasado en el programa “Vivir Mejor”.

La resolución suspende dos disposiciones del organismo emitidas en 2024, que habían condicionado el acceso al beneficio según los ingresos y el patrimonio de los jubilados. Según el magistrado, esas restricciones imponían “una carga irrazonable y desproporcionada” sobre los beneficiarios.

A partir del fallo, el PAMI deberá volver a entregar los medicamentos esenciales del vademécum oficial sin exigir comprobantes socioeconómicos. Quirós sostuvo que el Estado “cuenta con mecanismos suficientes para verificar la situación de los afiliados” sin imponer trámites adicionales.

Desde la APDH celebraron la decisión, al considerarla “un precedente clave en defensa de los derechos sociales de los jubilados y pensionados” y un freno al “retroceso en el acceso a la salud”.

El programa “Vivir Mejor”, implementado en 2020, garantiza la provisión gratuita de medicamentos esenciales para enfermedades crónicas y de alto costo. Con esta nueva resolución, el juez unifica el tratamiento judicial de los reclamos presentados en distintas provincias y extiende sus efectos a todo el país.

El PAMI, encabezado por Esteban Leguízamo, tiene diez días para presentar un informe ante el tribunal. Aunque se prevé que apelará la medida, la apelación será con efecto devolutivo, por lo que el fallo deberá cumplirse de inmediato mientras se revisa en instancias superiores.

La Cámara Federal de Mendoza ya había sancionado previamente al organismo por incumplir medidas cautelares similares, aplicando multas diarias tanto al PAMI como a sus funcionarios.