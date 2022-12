La Justicia argentina dejó sin efecto una medida cautelar que frenaba un proyecto de exploración petrolera 'offshore' (costas afuera) en la Cuenca Argentina Norte (CAN), liderado por la empresa noruega Equinor, y autorizó la "continuidad" de la prospección bajo ciertas condiciones.

La Cámara Federal de Mar del Plata puso como condición incluir como "observadores permanentes" a miembros del equipo "Pampa Azul" -una iniciativa interministerial del Gobierno argentino-.

También, que las actividades de prospección sísmica no deberán llevarse a cabo a una distancia menor a 50 kilómetros de la zona denominada "Agujero Azul" -un sistema bentónico clave para sostener procesos biológicos-.

Y que las actividades "deberán suspenderse inmediatamente" si se verifica cualquier acontecimiento que dañe sensiblemente el ambiente.

La controversia se desató a finales de diciembre de 2021, cuando el Ejecutivo argentino, mediante una resolución del Ministerio de Ambiente, dio luz verde a la exploración sísmica de hidrocarburos en tres bloques de la CAN ubicados a entre 307 y 443 kilómetros de la costa de Mar del Plata, el mayor centro vacacional de la costa atlántica de Argentina y que vive del turismo y de la pesca.

Equinor es la operadora de las tres áreas, aunque en el bloque principal, CAN 100 -de 15.000 kilómetros cuadrados-, está asociada a YPF, controlada por el Estado argentino, y a Shell, y en otro, CAN 114, solo a YPF.

En enero pasado se inició una acción de amparo colectivo, que se unió a otras acciones judiciales, para lograr el cese o suspensión de todas las actividades de exploración sísmica y explotación petrolera en esa zona.

En febrero siguiente, el Juzgado Federal 2 de Mar del Plata resolvió cautelarmente la inmediata suspensión de la aprobación del proyecto de adquisición sísmica 'offshore' en las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114.

En junio último, la Cámara Federal de Mar del Plata resolvió que, para dar continuidad al proyecto, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debería "dictar una nueva Declaración de Impacto Ambiental", que el fiscal federal avaló en septiembre pasado.

La Cámara Federal de Mar del Plata levantó este lunes la medida cautelar y exhortó a las autoridades administrativas a que mantengan permanentemente "un máximo nivel de control" sobre las actividades del proyecto.

La Secretaría de Energía de Argentina celebró el fallo en sus redes sociales, al señalar que "la producción ´offshore´ presenta una gran oportunidad para el desarrollo económico" del país sudamericano.

"Desde el Gobierno Nacional controlaremos y exigiremos que la actividad se desarrolle cumpliendo los máximos estándares de seguridad con el objetivo de cuidar nuestro ambiente", afirmó. EFE