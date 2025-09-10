La inflación de agosto fue de 1,9% y acumula 33,6% en un año

Los precios al consumidor aumentaron 1,9% en agosto respecto de julio y acumulan un incremento interanual del 33,6%, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este registro, el alza de los primeros ocho meses del año llegó al 19,5%.

La cifra repitió el mismo nivel de julio, cuando también se había informado una variación del 1,9%, lo que marca una continuidad en la desaceleración respecto a los picos registrados en el primer trimestre. En junio el índice había sido levemente menor.

De acuerdo al informe oficial, la división que más aumentó en agosto fue Transporte (3,6%), impulsada por subas en combustibles y adquisición de vehículos. Le siguió Bebidas alcohólicas y tabaco (3,5%), principalmente por los incrementos en cigarrillos.

En términos regionales, la mayor incidencia se observó en Alimentos y bebidas no alcohólicas en Pampeana, Noreste y Cuyo. En cambio, en el Gran Buenos Aires y en la Patagonia la presión mayor vino de Transporte, mientras que en el Noroeste se destacó el rubro Restaurantes y hoteles.

Las menores variaciones se registraron en Recreación y cultura (0,5%) y en Prendas de vestir y calzado, que mostró una baja del 0,3%. Entre las categorías, los precios Regulados (2,7%) encabezaron los aumentos, seguidos por el IPC Núcleo (2%) y los Estacionales, que retrocedieron 0,8%.