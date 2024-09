En el marco de los festejos por los 125 años, los directivos y docentes de la Escuela Francisco Gurruchaga pusieron en marcha una novedosa propuesta que consiste en que los chicos prescindan de las pantallas durante una semana. La iniciativa denominada “Gurru 1.0” propone alertar a las familias de los alumnos de la primaria sobre el impacto que tienen los dispositivos tecnológicos y la dependencia que generan.

“Es una escuela que usa mucho las herramientas digitales para enriquecer los aprendizajes pero quisimos buscar una propuesta que de alguna manera le deje una huella a los chicos. Estamos atravesando una problemática que es que los chicos vienen con mucho sueño a la escuela por transcurrir muchas horas de la noche jugando online y a veces las familias no saben que esto esta pasando”, contó en Si 98.9 Mariana Sánchez, la directora de la institución de barrio Luis Agote.

En tanto, se dictarán dos talleres también pensados para que participen las familias, uno sobre ludopatía digital y otro sobre ciberbullying. “Creemos que todos los actores que formamos parte de la comunidad educativa debemos hacernos cago y trabajar con medidas de prevención y acción para defender las problemáticas que nos tocan vivir en esta época”, sumó la directora.

Si bien Sánchez explica que la ludopatía aún no es un problemática entre los alumnos de primaria, sí lo es la compra de juegos online. “Es el inicio a un camino que no sabemos si va a tener retorno. La escuela primaria y a temprana edad, así como se hace con la Educación Sexual Integral, debe tener programas de prevención, debe dar el espacio, porque si no lo hacemos acá ¿Dónde lo vamos a hacer?. Las escuelas son lugares propicios para este aprendizaje”.

“Es imperioso que trabajemos con medidas de prevención y hablemos con la familia sobre controles parentales. Tenemos que ver como anticiparnos a la problemática de las apuestas pero no hay que patologizar, no queremos decir que esto es una enfermedad”, continuó.

Con respecto a la recepción de la propuesta de pasar una semana “sin pantallas”, explicó que en un principio “generó mucha resistencia e incomodidad pero ahora lo van incorporando”, y sostuvo que “hay una frustración frente al aburrimiento, pero a partir del aburrimiento surge la creatividad y el pensamiento crítico”.

Por último, subrayó que esta semana en el espacio curricular de informática se trabajará con otra dinámica: “No se va a poder dar con los dispositivos encendidos pero van a estar desarmando computadoras para ver qué hay detrás”. En tanto, aclaró que los chicos pueden ingresar al establecimiento con sus celulares pero durante el turno completo deberán permanecer en una caja.