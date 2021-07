Este martes tuvo un final feliz la movida solidaria que se gestó desde Sí 98.9, a partir de que se conociera que la Escuela n° 825 ‘Leopoldo Herrera’ del barrio Parque Casas debió suspender las clases por un robo de cables de luz, cuando encima se encuentra desde hace dos años sin gas y les habían robado unas cuantas veces.

Como toda crisis es oportunidad, la circunstancia llevó a que el móvil consultara por las necesidades de los alumnos del establecimiento, y allí se supo que era necesario conseguir abrigos para que muchos pasaran el invierno.

Entonces se creó una campaña espontánea y desinteresada, en la que cientos de oyentes y lectores de Sí 98.9 y Rosarioplus.com acercaran donaciones de ropa invernal en su sede de calle Paraguay 936 hasta ahora.

Se juntaron bufandas, gorros, camperas y medias térmicas, y este martes fue la entrega. Nuevamente con el móvil, la directora del colegio, Marisa, precisó: “Somos una comunidad resiliente, siempre con manos que nos ayudan, y la solidaridad del rosarino la valoramos mucho, siempre alguien nos dio una mano como ahora la radio y los oyentes. Cada granito de arena es grande”.

Sobre la campaña, destacó que se está distribuyendo cada ropa entre los alumnos de primero a séptimo grado, y que se seguirá recibiendo, para quien guste acercarse a la escuela de Avenida Casiano Casas 1001.

“Un joven nos dio medias térmicas y anti deslizantes, y la asociación Globos nos regaló 27 ponchitos. Los chicos están muy contentos. Y se acercaron vecinos del barrio a donar también a partir de enterarse por los medios”, destacó Marisa.

Gracias a la campaña vuelve el gas

La directora de la 825 destacó que a partir de que se hizo conocido en la ciudad la situación que lleva a dos años sin el servicio de gas, finalmente la entidad se encargó del asunto: “Ayer nos llamaron desde Litoral Gas que el lunes nos van a reconectar el gas, y estamos emocionados. Vamos a estar un poquito mas calentitos ahora, aunque sigamos con ventanas abiertas por protocolo”.

Sumado a esto, destacó que la referente del socialismo Clara García a partir de conocer esta necesidad también hizo una donación, en particular para los cuatro salones que no tienen instalaciones de gas natural. "Le agradecemos también a Clara García por donarnos cuatro estufas, que nos servirán para acondicionar los salones que no tenemos gas", finalizó Marisa.

Escuchá la entrevista con el móvil: