El gobierno de la provincia de Santa Fe informó que, entre enero y septiembre de 2025, se realizaron 81.962 operativos de inspección para detectar conexiones eléctricas irregulares o clandestinas en distintos puntos del territorio. De ese total, se identificaron 19.810 casos de irregularidades, lo que representa una tasa de efectividad del 24,2%.

Los datos fueron dados a conocer por el Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Gustavo Puccini, en el marco de un programa de control de pérdidas impulsado por la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Según el reporte oficial, se logró recuperar energía no registrada por un total de 12,9 millones de kWh y un monto económico estimado en $2.900 millones (aproximadamente 1,9 millones de dólares). Esto representa un incremento del 381% respecto al recupero del período 2022-2024.

Desde la EPE explicaron que los operativos se realizaron en más de 100 localidades, con foco en las ciudades con mayor cantidad de usuarios: Santa Fe (37.000), Rosario (21.500), Santo Tomé (4.500) y Rafaela (2.100). Se inspeccionaron tanto domicilios particulares como comercios e industrias.

Datos mes a mes

A lo largo del año, las inspecciones mensuales y la cantidad de conexiones irregulares detectadas fueron las siguientes:

Enero: 9.653 inspecciones, 2.395 irregularidades

Febrero: 9.645 inspecciones, 1.910 irregularidades

Marzo: 7.566 inspecciones, 1.872 irregularidades

Abril: 9.046 inspecciones, 1.817 irregularidades

Mayo: 9.605 inspecciones, 2.233 irregularidades

Junio: 8.999 inspecciones, 2.508 irregularidades

Julio: 10.631 inspecciones, 2.757 irregularidades

Agosto: 9.974 inspecciones, 2.579 irregularidades

Septiembre: 6.843 inspecciones, 1.739 irregularidades

En los últimos tres meses (julio, agosto y septiembre) se realizaron 27.448 operativos, con 7.075 conexiones irregulares detectadas.

Herramientas tecnológicas y sanciones

La EPE indicó que los operativos se apoyan en el análisis de datos y el uso de inteligencia artificial para identificar patrones de consumo anómalos que puedan sugerir hurto de energía. Según informó la presidenta de la empresa, Anahí Rodríguez, se desarrollaron tableros de control para monitorear cada irregularidad detectada.

Los usuarios que son detectados con conexiones irregulares son sancionados económicamente y denunciados ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Entre los casos detectados, el informe oficial menciona a una empresa fabricante de neumáticos en Serodino, con consumo no registrado estimado en 133 millones de pesos, y un comercio en Zavalla con una derivación clandestina por 4 millones de pesos.

Además del control, el plan incluyó la capacitación del personal y la participación en foros regionales para el intercambio de experiencias.

El Ministerio de Desarrollo Productivo afirmó que los fondos recuperados por estas acciones serán destinados a obras de infraestructura eléctrica. Actualmente, hay más de 100 obras en ejecución en toda la provincia, con una inversión que supera los 104.000 millones de pesos.