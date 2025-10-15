La Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, presentó el balance del Operativo Invierno 2025 y alertó sobre el incremento de la asistencia a personas en situación de calle.

El informe, que abarca el período del 9 de mayo hasta el 10 de septiembre, registró un incremento promedio del 24% de las prestaciones sociales brindadas por el municipio, debido a un aumento de la demanda de asistencia social por parte de las personas en situación de tránsito y/o permanencia en la vía pública.

Se trata de un crecimiento sostenido desde mayo de 2025, que refleja el incremento de todas las variables contempladas por el abordaje integral que propone el Operativo Invierno. Tal es así que, en contraste con el mismo período del 2024, en 2025 se ampliaron un 44,4% las plazas disponibles en los refugios municipales y las solicitudes de atención en la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat ascendieron un 33,4%. Mientras que los llamados recepcionados a través del Sistema Único de Atención (SUA) escalaron un 19,6% y la asistencia alimentaria creció un 20,7% proporcional interanual.

Contemplando estas variables, cabe destacar una fuerte prevalencia masculina en la población abordada por el municipio, con la particularidad de que la mayoría de esas personas, que se concentra en etapas productivas de la vida, actualmente se encuentra sin empleo y apela a la mendicidad como principal actividad de subsistencia. Asimismo, otro dato relevante es el incremento de adultos mayores en situación de vulnerabilidad, constatado tanto en los pedidos de atención como en la asistencia alimentaria.

Durante el período del Operativo Invierno —mayo a septiembre— la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat pudo constatar una suba progresiva en la cantidad de intervenciones, ya que a los casos existentes se sumaron nuevos mes a mes. De igual manera, la ocupación de plazas en los refugios municipales se mantuvo en alza, promediando un 90% entre dichos meses.

Este porcentaje incluye una ampliación del 44,4% proporcional interanual en la capacidad de alojamiento que dispuso la Municipalidad de Rosario entre 2024 y 2025, lo cual contempla una elevación de 180 a 260 camas disponibles en todos los albergues, englobando la incorporación del Refugio Sudoeste, inaugurado el 9 de mayo de este año. Esas 260 plazas se encuentran distribuidas entre los distintos espacios de alojamiento municipales: 75 corresponden a Hostal y Refugio Grandoli (Av. Grandoli 3450), 40 al refugio Sudoeste (Av. Uriburu 3876), 80 al refugio Felipe Moré (Felipe Moré 929), 20 a Cáritas (Balcarce 1077) y 45 a diferentes hospedajes, incluidos dentro de la red institucional que trabaja en la temática junto al municipio.

En cuanto a la asistencia alimentaria a personas en situación de calle, comparando el período mayo-septiembre de 2024 respecto de 2025, el municipio registró un incremento del 20,7% proporcional interanual. De tal manera que las raciones de alimentos entregadas por parte de los Ex Soldados Combatientes de Malvinas en las rondas nocturnas diarias aumentaron de 33.250 en 2024 a 40.020 en 2025. Mientras que un total de 26.600 platos de comida se ofrecieron en los refugios municipales entre mayo y septiembre de 2024, en comparación con los más de 32.240 suministrados en el mismo período de 2025. De esta manera, el porcentaje de aumento refleja que, en contraste con el total de 59.850 viandas proporcionadas de mayo a septiembre de 2024, en el mismo período de 2025 se alcanzó la suma global de 72.260 raciones de alimentos otorgadas.

La creciente elevación de pedidos de asistencia alimentaria es el resultado de la ampliación de plazas disponibles en los refugios municipales y de la demanda ascendente en vía pública, no solo de quienes se encuentran en tránsito o permanencia en la calle, sino también de un gran caudal de personas —entre los que se destacan trabajadores y adultos mayores— que han requerido porciones de alimentos a los Ex Soldados Combatientes de Malvinas en sus recorridas nocturnas cotidianas.

En esta línea, los datos actuales de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat permitieron definir un perfil sociodemográfico que demuestra un predominio masculino entre las personas abordadas. El informe refleja que el porcentaje más elevado (83%) corresponde a los varones, en tanto el 17% restante se refiere a las mujeres. Además, revela que la mayoría de las personas intervenidas se halla en etapas productivas de la vida, ya que el 52% oscila entre los 36 y 59 años y el 46% se ubica entre los 16 y 35 años. Es decir, evidencia una alta afectación de personas en edad laboral, que puede relacionarse con situaciones de inestabilidad económica, pérdida de empleo o rupturas familiares.

En tal sentido, se corrobora que la tendencia general de 2025 muestra un aumento sostenido en las solicitudes de atención en comparación con 2024, lo cual deriva en una suba de las intervenciones por parte de la Dirección de Atención a Personas en Situación de Calle. Estas actuaciones responden a los abordajes que realizan los operadores en las rondas diarias, así como a los reportes que efectúa la ciudadanía, registrados mediante el Sistema Único de Atención (SUA). Lo cual abarca la recepción de llamados a través del 147 o el Munibot y las atenciones vía presentación espontánea en la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.

Al respecto, se coteja un incremento del 19,6% proporcional interanual relativo a los llamados registrados a través del SUA, dado que en el período mayo-septiembre de 2025 ingresaron al 147 o Munibot un total de 4.244 solicitudes, en relación con los 3.549 llamados registrados durante la misma porción de tiempo de 2024. De la misma manera, hubo una suba considerable del 33,4% interanual de las atenciones espontáneas recibidas, escalando de un total de 1.058 en 2024 a 1.411 en 2025, considerando el período mayo-septiembre de ambos años.

Para llevar adelante el operativo, las secretarías de Gobierno, de Desarrollo Humano y Hábitat, de Salud Pública, de Control y Convivencia, de Cercanía y Proximidad, de Género, Igualdad y Derechos Humanos y la Agencia Local de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos de la Municipalidad de Rosario trabajaron conjuntamente con dependencias del gobierno de Santa Fe (ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano y de Seguridad), la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y más de 20 organizaciones de la sociedad civil.

Entre las organizaciones sociales se encuentran: Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas, Manos Solidarias, Rosario Solidaria, Haciendo Lío, Rosario Health Save, Fuera de Sistema, Fundación SÍ, Madre Teresa de Lourdes, Buen Pastor, Sol de Noche, Centro de Día Noritas, Centro de Día Surge, Integrarte, Bodai, Nidos, Vínculos, María Auxiliadora, Me llaman Calle, Es Posible, Movimiento Solidario Rosario, Más, Bakitas y Cáritas.