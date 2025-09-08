El Gobierno nacional oficializó la semana pasada la desregulación del régimen de venta y distribución de diarios y revistas en la vía pública mediante el Decreto 629/2025, publicado en el Boletín Oficial.

La medida deroga la normativa vigente desde el año 2000, que limitaba la actividad de los kioscos tradicionales, y habilita a estos puestos a ofrecer nuevos servicios como operadores postales, incluyendo entrega de correspondencia, paquetería, documentación personal, tarjetas bancarias y productos de comercio electrónico.

La decisión generó un alerta inmediato en el gremio de Trabajadores del Correo. “Desde la asunción del presidente Javier Milei se ha generado una gran incertidumbre poniendo en jaque miles de puestos de trabajo”, advirtieron a través de un comunicado desde el sindicato de Correo de Rosario.

También señaló que la medida no solo afecta a los trabajadores, "sino que también atenta contra la calidad del servicio, la soberanía nacional y la conectividad de todo el país”. Y exigieron al gobierno que “detenga este atropello”.

“Nuestra lucha es por la defensa de las fuentes de trabajo y por el futuro de un servicio esencial para todos los argentinos y argentinas”, cerraron.