Tras la victoria en los comicios, el Gobierno nacional profundiza el ajuste y confirmó, este martes, que el bono para jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sigue congelado en 70.000 pesos.

La medida fue oficializada a través del Decreto 771/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre fue de 2,08% y ese porcentaje marcó el nuevo aumento para jubilados. Con el ajuste de la inflación sobre los haberes, la jubilación mínima ascenderá en noviembre a 333.150,65 pesos, y con el bono de refuerzo de 70.000 pesos alcanzará los 403.150,65 pesos.

Cabe recordar que quienes perciban un monto igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado recibirán la suma en su totalidad, mientras que aquellos cuyos haberes superen ese mínimo accederán a un monto proporcional que permita alcanzar el tope formado por la suma del haber mínimo más el bono extraordinario.