El intendente Pablo Javkin deslizó que baraja la posibilidad de realizar un homenaje en agradecimiento a los astros futbolísticos rosarinos Lionel Messi, Ángel Di María y Ángel Correa antes del cierre del año, pero aclaró que sería sin la presencia de los jugadores para no obstruir su descanso. Al revelar la particular idea, el jefe municipal no hizo mención a la cuestión de las garantías de seguridad que entre las diversas fuerzas públicas y el control local puedan o no garantizarles a los futbolistas y al público que participe de ese encuentro masivo.

En los últimos días fueron muchos los cuestionamientos sobre por qué la ciudad no realizó homenajes a tres de los más grandes artífices de la Selección Nacional cuando la mayoría de las ciudades y pueblos lo realizó, y es sabido que el convite fue elevado desde el Municipio a las familias de estos tres. Y sin embargo no se dilucida públicamente las causas por las que no se avanzó en un evento concreto y las sospechas pasan por la situación de la inseguridad.

“Ese domingo habrá habido 700 mil personas en la zona del Monumento, es lo más grande que vivió Rosario en su historia en un festejo popular con disturbios muy menores –precisó el intendente Pablo Javkin en una entrevista con Radio 2. "Vamos a hacer algo que quede marcado en la ciudad como agradecimiento a los jugadores, veremos si antes del fin de semana, pero no sería con ellos porque entiendo que su voluntad es descansar en sus casas y estar con sus amigos”.

De esta forma aclaró que “se hará lo que ellos dispongan”, y aseguró: “Hay muchas ganas de armar algo y festejar, pero es bueno que Messi pueda moverse en Rosario tranquilo, tanto él como Angelito, que está parando en Rosario estos días. Si él quiere nosotros podemos hacer algo que no lo comprometa, para organizar un agradecimiento. Y si quiere participar de algún modo, me encantaría”.

Pero recordó que “cuando terminó el partido Messi dijo ‘quiero ir a mi casa y tomar mate y sol’, y nos vimos venir que quería eso. Es lo que ellos quieran, está bueno que puedan vivir acá con normalidad, y que vean que podrían jugar en los equipos rosarinos como gente normal”. Y apuntó: “Hay que destacar que si ellos quisieran vivir en Buenos Aires no podrían, tendrían drones de seguridad. Acá viven tranquilos, y eso no está mal. No dimensionamos lo mundiales que son, podrían vivir en cualquier lugar del planeta, acá vinieron a cubrir medios mundiales”.

Consultado por el periodista Roberto Caferra sobre una concreta respuesta negativa de Messi y Di María, el intendente eligió explicar otro aspecto del asunto: “Nos jugó en contra lo que ocurrió en Buenos Aires, los destrozos en la zona del Obelisco, fue una maravillosa expresión popular pero también hubo caos y eso marca que se tire un pibe al lado de los jugadores desde un puente”, observó.

Tanto Messi como Di María se asentaron en sus quintas de Funes, y ese fue otro cuestionamiento sobre su vínculo con la rosarinidad, a la cual Javkin respondió: “La unión de Messi con rosario que faltaba para unirnos para siempre era el “andá pallá”, bien rosarino y de zona sur. Siempre hablamos con el padre de Mesi y el de Fideo, saben de la disposición que tenemos, también para que venga Ángel Correa pro se fue directo a Madrid”.