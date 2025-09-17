El intendente Pablo Javkin anunció la puesta en marcha de un plan de ordenamiento y modernización del tránsito, que incorpora nuevas acciones atravesadas por el uso de nuevas tecnologías en relación a la nueva licitación de semáforos e implica la actualización del sistema de estacionamiento medido y la modificación de estacionamiento en algunos sectores del área central, destacándose la instalación de nuevos boxes de motos.

“Son tres puntos. El primero es el nuevo sistema de semáforos, con semáforos adaptativos e inteligencia artificial y modificando todo el sistema de transmisión de datos a fibra óptica, que también es muy importante. Eso ya lo aprobó el Concejo y vamos a lanzar la licitación ahora”, anticipó el mandatario, quien brindó detalles de las distintas iniciativas durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Rogelio Biazzi, y por la secretaria de Movilidad, Nerina Manganelli.

Además, adelantó que en las próximas horas se enviará al Concejo Municipal el pliego del nuevo sistema de Estacionamiento Medido. “Vamos a un sistema sin parquímetros, 100% digital. Con información predictiva, es decir que la gente pueda saber dónde tiene un box libre e incluso poder predecir, producto de la información, cuál es el mecanismo de rotación en determinadas zonas y poder planificar su recorrido”, detalló.

Javkin aclaró que en el pliego no está previsto una ampliación del área en la zona que rige el estacionamiento medido, y resaltó: “Sí tenemos previsto el mecanismo de eliminar parquímetros, lo que nos daría la posibilidad de tomar medidas más específicas en áreas no centrales. Tenemos muchos centros comerciales con mucha ocupación fuera del área central de la ciudad y si hubiera posibilidad de que eso mejore, o si evalúa el centro que eso mejora, podríamos tomarlo también con otros centros comerciales. Lo que sí hacemos es que en vez de tres zonas haya dos, para que sea más claro también el valor”. También se modifica el horario, que pasará a ser de 8 a 19.

“Y el tercer punto, estamos eliminando, eso ya desde el primero de octubre, los estacionamientos a 45 grados, y vamos a pasar a tener en esas áreas estacionamiento paralelo al cordón. Entendemos que eso va a mejorar mucho el flujo del tránsito”, comentó el jefe municipal, y amplió: “Vamos también a eliminar lugares donde hoy está prohibido estacionar, que nos parece que perfectamente pueden estar habilitados para el estacionamiento paralelo al cordón".

"Esto es muy complementario. Las áreas de 45 grados tenían mucho que ver con las áreas de pendiente o bajada, en una época en que los vehículos tenían otro tipo de tecnología, eso hoy no tiene sentido. Y se complementan los lugares, porque obviamente cuando usted tiene un estacionamiento a 45 grados y lo pasa paralelo al cordón, siempre pierde dos lugares por cuadra aproximadamente, esos lugares van a quedar recuperados en aquellas cuadras donde hoy la prohibición de estacionamiento estaba dada sólo por un cartel”, prosiguió.

Por último, Javkin informó que también se incorporarán más de 2.400 lugares de motos en boxes de estacionamiento medido. “Este es otro problema que tenemos, como los boxes de estacionamiento medido tenían poco lugar para la moto, es muy habitual ver cómo las motos, salvo en dos o tres intersecciones, se acumulan arriba de la vereda. Eso lo estamos pintando ahora para que ya empiece a regir y podamos tener más lugares de motos en el estacionamiento medido”, dijo.

Cabe destacar que estas medidas se complementan además con la puesta en marcha del Sistema de Detección Electrónico de Infracciones de Tránsito con puntos fijos y móviles, a partir de la incorporación del videocontrol.

Nuevo sistema de semáforos

La implementación del nuevo sistema de semáforos incorpora cámaras en arterias estratégicas, lo que permite adaptar los tiempos semafóricos al tránsito y establecer una selección dinámica de planes para una gestión eficiente del tránsito. La propuesta para el nuevo pliego ya fue aprobada por el Concejo Municipal y en pocos días iniciará el llamado a licitación.

Plantea un total de 906 cruces semaforizados al momento del inicio del nuevo contrato, donde se sumarán 28 nuevos semáforos. Prevé la implementación de diferentes herramientas tecnológicas a través de una renovada red de fibra óptica, que optimiza la conectividad, y 200 equipos que reemplacen el 25% de los dispositivos obsoletos. Esto permite la ampliación en un 50% de los puntos de conteo para la obtención de datos en tiempo real.

El pliego también contempla acciones para mejorar la seguridad de peatones. En ese sentido, se adecuarán 36 intersecciones de la ciudad con la incorporación de semáforos peatonales, priorizando su instalación en las avenidas San Martín, Francia y 27 de Febrero.

Estacionamiento Medido y Pago

La modernización del sistema de estacionamiento medido procura un uso más eficiente y amigable del espacio público que incentive la rotación de vehículos y disminuya la circulación ociosa, la probabilidad de siniestros, las emisiones, el ruido y la congestión. Se traduce en funciones más simples para las y los usuarios, dispone de información sobre la ocupación actual y predictiva, más practicidad para el pago e incorpora el saldo negativo.

En lo que respecta al sistema facilita las tareas de control más específicas con personal y autoscan, modifica del horario de funcionamiento en función a las actividades en la zona concesionada y alcanza una mayor trazabilidad.

De esta manera permite al municipio el beneficio de conocer el comportamiento de usuarios y predecir la ocupación, disponer de información para una mejor toma de decisiones, y optimizar el uso del espacio público, con una mayor rotación de vehículos.

Cambios para estacionar en el centro

Por demanda de vecinos y por el crecimiento del parque automotor, se plantea una nueva disposición en el estacionamiento de algunas calles del área central.

Pasan de 45º a paralelo al cordón en 26 cuadras:

Córdoba entre Buenos Aires y Av. Belgrano

Mendoza entre Alem y Ayacucho

Ricardone entre Corrientes y Mitre

San Martín entre Urquiza y Catamarca

Santa Fe entre Belgrano y Buenos Aires

Necochea entre 3 de Febrero y Mendoza

Colon entre Av. de la Libertad y 3 de Febrero

Ayacucho entre 3 de Febrero y Av. de la Libertad

Alem entre Rioja y San Juan

1° de Mayo entre San Luis y Córdoba

Maipú entre San Lorenzo y Urquiza

Catamarca entre San Martín y Sarmiento

San Luis entre 1° de Mayo y Alem

San Juan entre Av. de la Libertad y 1° de Mayo

Rioja entre L. N. Alem y Primero de Mayo

Una particularidad es que en el tramo de la cortada Ricardone, entre calles Corrientes y Mitre, se propone también sobre el margen izquierdo, es decir contemplando ambas manos para estacionamiento paralelo al cordón.

En tanto, en la zona comprendida por calles Jujuy, Alvear, Cochabamba, y Juan Manuel de Rosas 309 boxes de estacionamiento que son ocupados por automóviles se habilitarán para motos. El objetivo es evitar el estacionamiento en veredas para mejorar las condiciones de transitabilidad para los y las peatones.

Además se habilita el estacionamiento en determinadas intersecciones, dando respuesta a solicitudes de vecinos y vecinas, y las actividades que se desarrollan en el entorno: