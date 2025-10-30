La Fiscalía de Paraná abrió una investigación contra el psicólogo rosarino Javier Pérez, conocido en redes como “Doctor Chinaski”, para determinar si existieron conductas de abuso de poder o situaciones de índole sexual durante su paso como docente en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

El caso tomó estado público después de que se viralizara un video del influencer en el programa La barbería de Choy, donde realizó declaraciones polémicas sobre su vínculo con pacientes. “Siempre que viene una chica que se autopercibe linda al consultorio, más temprano que tarde te propone pasar a otra cosa en lugar del análisis. Te quieren garchar”, afirmó.

Consultado si alguna vez le había pasado, respondió sin dudar: “Sí, por supuesto. Vos le explicás que estás con el psicoanálisis. Estoy enamorado del psicoanálisis. No hay un impedimento moral, es un impedimento lógico”.

Las declaraciones encendieron las alarmas en la comunidad profesional y derivaron en una catarata de denuncias y testimonios públicos. La Red Federal de Psicólogas y Psicoanalistas contra los abusos y las violencias de género difundió el video y recopiló mensajes de mujeres que apuntaron directamente contra Pérez.

Redfedpsi on Instagram

En este contexto, la Procuradora Adjunta de Entre Ríos, Mónica Carmona, ordenó abrir una investigación de oficio.

Reacción de la universidad

Desde la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader, donde Pérez fue docente, emitieron un comunicado informando que se inició una investigación interna “para reunir antecedentes y determinar, en el marco de sus competencias, las posibles responsabilidades que pudieran corresponder”.

FHAyCS - UADER on Instagram: "Comunicado | Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales — UADER. Frente a publicaciones recientes que mencionan situaciones de violencia y acoso, la Facultad informa a la comunidad que cuenta con dispositivos institucionales vigentes para el abordaje de estos casos y que ya se iniciaron las actuaciones correspondientes. En las piezas siguientes se detallan los canales institucionales de orientación y acompañamiento. FHAyCS — UADER · Lunes 27 de octubre de 2025."

Rechazo del Colegio de Psicólogos

El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de Rosario también se expresó públicamente, manifestando su “máximo rechazo a opiniones vertidas que contraríen el espíritu del Código de Ética profesional”. Desde la entidad subrayaron la importancia de abordar las problemáticas de salud mental “en un marco ético y deontológico adecuado”.

Colegio de Psicólogas y Psicólogos Prov. de Santa Fe, 2da Circ. on Instagram: "A nuestros/as matriculado/as y a la comunidad en general: Es responsabilidad de nuestro Colegio, por la función social y de resguardo de las prácticas legítimas, recepcionar y hacer lugar al tratamiento de aquellas situaciones que contradigan las buenas prácticas en salud mental. Atentos a la divulgación y proliferación de ciertas ideas y nociones realizadas en medios digitales, vinculadas a la práctica profesional de la Psicología, este Directorio manifiesta el máximo rechazo a opiniones vertidas que contraríen el espíritu de nuestro Código de Ética profesional. La difusión y abordajes públicos de las problemáticas de salud mental, así como su creciente valorización por parte de nuestra comunidad, configuran un avance que nuestro Colegio promueve y construye cotidianamente. Es necesario remarcar que estas cuestiones deben ser tratadas en un marco ético y deontológico adecuado y pertinente, que en nuestro caso se expresa explícitamente en el Código de Ética. Tal y como se consigna en su Introducción: “Las Normas deontológicas establecen reglas de conducta profesional, las que expresan deberes que afectan a todos los profesionales psicólogos, considerando que descuidar estos deberes atenta contra los derechos de los receptores de los servicios profesionales”. Reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado de las buenas prácticas, los derechos de las y los pacientes así como el tratamiento adecuado de la información y la promoción de la salud integral en el abordaje con la comunidad."

De psicólogo a figura mediática

Javier Pérez se hizo conocido en redes sociales bajo el alias Doctor Chinaski, en referencia al alter ego del escritor Charles Bukowski. Hoy acumula más de 300 mil seguidores, dicta cursos online y recorre el país con espectáculos donde mezcla psicoanálisis, política y humor.