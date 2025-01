Un amplio operativo policial tuvo lugar este martes por la noche en Funes en el marco de una investigación por la desaparición de Marcelo Molina, un hombre de 42 años cuyo rastro se perdió el pasado viernes 3 de noviembre en Roldán.

El despliegue se realizó una vivienda ubicada cercana de la autopista a Córdoba, sobre una de las colectoras, en las inmediaciones del barrio privado Kentucky. En tanto, la desaparición fue denunciada por Silvia, una de las hermanas del hombre y, según testimonios, la última vez que lo vieron fue el pasado viernes en su casa.

Molina, empleado en la Municipalidad de Roldán, habría salido de su vivienda llevando algunas pertenencias a bordo de su camioneta, una Volkswagen Saveiro blanca, y desde entonces no hubo más noticias sobre su paradero. Según el portal ElRoldanense, por la causa ya hay tres detenidos y se encontró el vehículo y una moto propiedad del hombre buscado.

Según contó Silvia, su hermano la había llevado al trabajo con la promesa de buscarla más tarde. Sin embargo, nunca apareció. “A las 18 horas me mandó un mensaje escrito, algo que no es habitual en él. Me puso que se había juntado con una mujer con la que está saliendo”, explicó en Roldán FM 92.

A continuación explicó que volvió a la casa por la noche y se encontró con que la vivienda estaba abierta, sin llave y con el aire acondicionado encendido. “Faltaba un televisor, aunque eso me resultó lógico si se estaba juntando con esta mujer. También faltaban sus papeles, pertenencias y herramientas de trabajo”, dijo.