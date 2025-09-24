Este jueves a la tarde se debatirá el estado de las investigaciones por las quemas en el Delta del Paraná. El fiscal federal Claudio Kishimoto encabezará la actividad junto a organizaciones ambientales, referentes académicos y ciudadanía.

El encuentro se realizará en el Concejo Municipal de Rosario y estará centrado en las causas abiertas contra los responsables de los incendios en las islas. La jornada se enmarca en un contexto en el que todavía persisten focos activos: este miércoles, un nuevo incendio a unos 30 kilómetros de la traza Rosario-Victoria volvió a cubrir de humo a la ciudad.

La iniciativa, presentada por el concejal de Ciudad Futura y presidente de la Comisión de Ecología, Julián Ferrero, busca visibilizar la necesidad de avanzar en los procesos judiciales y poner fin a la impunidad. También participarán funcionarios de distintos niveles del Estado, representantes de localidades afectadas y organizaciones socioambientales.

Según datos oficiales, desde 2020 las quemas intencionales arrasaron con más de un millón de hectáreas de humedales, provocando graves consecuencias ambientales y sanitarias. A cinco años del inicio de la crisis, el Concejo abrirá sus puertas para que la sociedad conozca el estado de las investigaciones y reclame medidas concretas.

La jornada pública se propone así como un espacio de participación ciudadana y de exigencia de justicia frente a una problemática regional que impacta directamente en la calidad de vida de las comunidades ribereñas.