La Justicia federal dio marcha atrás con los sobreseimientos y la falta de mérito dictados a favor de 43 imputados por los incendios en las islas del Delta del Paraná ocurridos entre marzo y septiembre de 2020. La medida reactiva una causa que parecía archivada y que había sido cerrada por el juez federal de Victoria, Daniel Alonso, pese a las objeciones de la Fiscalía y de la Municipalidad de Rosario, querellante en el expediente.

El fallo de la Cámara Federal de Paraná —con votos de los jueces Mariela Rojas y Mateo Busaniche, y la disidencia de Beatriz Aranguren— respondió a la apelación del fiscal Claudio Kishimoto, respaldada por la Municipalidad, que cuestionó duramente la decisión del juez de primera instancia de liberar de culpa a los propietarios de los campos donde se iniciaron los focos ígneos.

Desde el municipio rosarino remarcaron que los incendios fueron reiterados, no accidentales, y con consecuencias severas para el ambiente, la salud pública y la circulación en rutas y autopistas. “Es clave que la Cámara haya considerado que la investigación debe seguir. Estamos hablando de hechos graves y persistentes”, afirmó Juliana Conti, secretaria Legal y Técnica de Rosario.

El planteo del municipio apuntó contra lo que consideró una evaluación “arbitraria” de las pruebas por parte del juez Alonso, quien basó el sobreseimiento en declaraciones de los acusados sin valorar pericias, imágenes satelitales ni testimonios de especialistas. En su dictamen, la Cámara recogió varios de esos argumentos y concluyó que hay elementos suficientes para seguir investigando.

Entre las evidencias destacadas figuran los informes del sistema FIRMS de la NASA, que localizan los focos en propiedades privadas, y peritajes que señalan intencionalidad en las quemas. Además, Rosario insiste en que estos incendios no son hechos aislados, sino parte de un patrón que podría configurar un caso de ecocidio.

La denuncia original fue presentada en marzo de 2020 por la Municipalidad, y ampliada luego por el intendente Pablo Javkin con nuevos datos y pruebas satelitales. Desde 2022, el municipio actúa formalmente como querellante en la causa, con el objetivo de impulsar una investigación que avance sobre la posible responsabilidad de los dueños de las tierras afectadas.

Con la decisión de la Cámara, el expediente vuelve a estar en manos del Juzgado Federal de Victoria, que deberá profundizar la investigación sobre las quemas en el Delta del Paraná, un conflicto ambiental que lleva años sin responsables claros ni condenas firmes.