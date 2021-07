La Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines Rosario envió al Concejo Municipal un proyecto de ordenanza para que el Ejecutivo otorgue al sector hotelero la exención de pago de la TGI de forma urgente.

Según manifestó desde AEHGAR , las vacaciones de invierno, una fecha clave para el rubro, llega con "los hoteles al borde de la quiebra de no existen medidas de auxilio inmediatas".

"El impuesto municipal que sigue incrementando las deudas de los establecimientos, a un punto que, se hace imposible de pagar. Los hoteleros solicitan a los concejales tengan en consideración tratar este proyecto de forma urgente antes de que estas deudas sean el golpe final para el cierre de varios hoteles de la ciudad ", señalaron desde la entidad.

Además, desde AEHGAR recordaron que vienen "solicitando la eximición del pago de TGI desde el inicio de la pandemia" y remarcaron que, en el mes de diciembre de 2020, a nivel provincial fue promulgada la ley 14025, la cual contempla medidas de auxilio al sector eximiendo del pago del impuesto inmobiliario a los inmuebles donde operan establecimientos hoteleros.

"Teniendo en cuenta la existencia de un marco legal provincial, solo resta que la ciudad reconozca la emergencia que atraviesa el sector y aplique esta asistencia. Esta medida ya fue otorgada en la ciudad de Santa Fe y en CABA", indicaron desde la asociación.

Muchos de los hoteles de la ciudad están cerrados desde marzo de 2020 y la mayoría solo pueden hospedar a trabajadores esenciales habilitados. El promedio de ocupación es del 5 al 10%, cuando el punto de equilibrio histórico del sector es del 55% para poder cubrir los egresos. Se estima que ya se han perdido 4500 puestos de trabajo en el rubro.

"Los hoteles de Rosario encuentran la mayor parte de su demanda en la generación de eventos y convenciones, actividades que desde marzo de 2020 no existen. Sin posibilidad de trabajar, no hay empresa que resista y no hay forma posible de pagar impuestos y afrontar obligaciones que, pese a este contexto, siguen imponiéndose a la actividad productiva", afirmaron desde la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines Rosario y concluyeron: "La eximición del pago del DREI y de la cuota del ETUR por sólo dos meses (abril y mayo) es una asistencia que AEHGAR agradece, pero simplemente es intrascendente frente a una crisis que aún no tiene fin y que socava directamente a la actividad vinculada al turismo".