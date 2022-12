La ordenanza impulsada por Carlos Cossia que crea el Hospital Veterinario Público y Gratuito, "Dr. Rafael Albarracín", fue aprobada -por unanimidad- por el Concejo en 2016 y seis años más tarde, sigue esperando su cumplimiento. El proyecto estaba pensado tanto para animales abandonados, lastimados, accidentados y/o enfermos que precisen de una atención veterinaria las 24 horas, como animales domésticos.

"En los barrios nos piden casi de rodillas que le atendamos un perro porque no tiene dinero. Un hospital animal es para los que no tienen, esa es la función. El Colegio Veterinario mete la cola porque tienen miedo a que le saquen fuentes de trabajo. Por qué tenemos que decidir nosotros a quién atender. Por qué no tener un servicio público así si la ciudad está llena de servicios públicos y sector privado y nadie se muere de hambre", reflexionó Cossia en Si989.

Y continuó: "Cuesta 20 mil pesos cremar un perro de tamaño grande. Sale mas caro que algún tipo de práctica medica. Estamos pagando más cuando se mueren que para salvarles la vida. ¿Cuál es el costo del municipio de poner más gas para los quemadores? No hay voluntad política". "Ya llevamos no menos de 25 perros baleados y esas urgencias perfectamente se pueden cubrir", sumó Cossia y sentenció: "Está en manos de la ciudadanía, tienen que exigir que se lleve adelante".

"Propuse realizar un convenio con la facultad de Casilda para que las cirugías complejas se deriven allí. El proyecto era revolucionario, moderno. Se iba a usar el IMUSA, ese lugar debe dejar de ser una guardería de perros. No demanda un gran gasto presupuestario. A -Mónica- Fein (intendenta en ese entonces) le propuse que me de el presupuesto del Imusa y yo le atendía el 100 por ciento de los perros de la calle", recordó el conocido veterinario.

En este sentido, valoró lo que sucede en la localidad de Funes: "Hacen una atención primaria cuando las papas queman. Si la persona es extremadamente humilde el municipio se hace cargo. Por qué no se puede hacer esto en Rosario sabiendo que es líder en el pais en materia de derecho animal. -Pablo- Javkin era muy bichero hasta que se sentó en el municipio".