Trenes Argentinos lanzó este viernes la venta de tickets para viajar en tren desde Rosario a Retiro, Córdoba y Tucumán durante la temporada de verano. El expendio se realiza de manera online a través de la web y también presencial en la estación Rosario Norte, donde muchas personas pasaron la noche para asegurarse su boleto. El servicio a Córdoba se agotó rápidamente.

“Estoy haciendo fila desde ayer (jueves) a las 8 de la noche y me quedé sin pasajes. Tenía programado viajar el 27 de diciembre y ahora me dicen que ya no hay más. Hay gente grande que durmió apoyada en un árbol, chicas con criaturas, embarazadas. Deberían vender un boleto por persona, no ocho o diez de una. Que piensen en la gente y sumen un refuerzo”, señaló una mujer al móvil de Sí 98.9.

Cabe señalar que el martes se pusieron a la venta (online y presencial) los tickets de las formaciones que unen Buenos Aires con Mar del Plata y Pinamar, y la demanda fue tan alta que colapsó la web, generó largas colas en las boleterías de Constitución, y la disponibilidad se agotó en cuestión de horas.

El tren a Retiro contará con dos servicios, uno común y un expreso. El primero partirá diariamente de Retiro a las 19.30, y de Rosario Norte, a las 2.48. El expreso (con parada en la estación Rosario Sur), saldrá de Retiro los viernes a las 22.30 y de Rosario Norte, los domingos a las 23.59.

En tanto, los pasajes cuestan $2.140 en Primera, $2.555 en Pullman y $6.035 en camarote para dos (disponible sólo en el servicio expreso), mientras que el boleto de colectivo para realizar el mismo trayecto tiene un valor aproximado de 9 mil pesos.