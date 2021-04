Un centenar de personas se manifestó este martes por la tarde frente a la Fiscalía 2a, en Montevideo al 1900, bajo la consigna "Argentina sin racismo". La protesta fue convocada por la comunidad de haitianos en Rosario, conformada por alrededor 2500 inmigrantes de ese país que viven hoy en la ciudad.

A las puertas del Centro Territorial de Denuncias y con un pasacalle con la leyenda "Migrar es un derecho", los manifestantes cortaron el tránsito y leyeron un documento donde denunciaron los hechos de "racismo, xenofobia y discriminación" que la comunidad sufre a diario.

El hecho discriminatorio más reciente fue contra una haitiana que trabaja en un minimarket en Maipú al 1200, el cual cobró notoriedad luego de viralizarse la grabación de la cámara de seguridad del negocio. "Son muy frecuentes situaciones como esa y así no se puede seguir", dijo Alain, uno de los voceros.

Otro de los reclamos fue que sea incorporada la cultura afro en la educación curricular en el país. "Somos negros, nacimos así y moriremos así. No es un defecto. Pedimos respeto", finalizó el joven.

"He recibido mensajes violentos diciendo que me iban a matar por mi color de piel. Hay un gran nivel de negación del racismo. Prefieren decir discriminación. En mi edificio no quieren subir en el ascensor conmigo porque soy negra y eso es racismo. Cuando uno quiere hablar le dicen que es sensible y que entendió mal", agregó una mujer en los medios.

Y sumó: "Cuando denunciamos (los hechos de discriminación) nos dicen que hay muchos casos, lo minimizan, dicen que no es grave, que esperemos porque tienen mucho trabajo".

Otro de los jóvenes de la comunidad que se manifestó, lamentó: "Es feo ir por la calle y que te digan 'negro volvé a tu país, por tu culpa mi país esta muy sucio'. Son dolores que no hay forma de explicarlos, hay que vivirlo".