Sabrina Bölke, militante de la agrupación H.I.J.O.S. rompió el silenció y relató en primera persona cómo fue el momento en que dos hombres ingresaron en su casa, la golpearon y amenazaron. “Me dijeron que no hablara nunca más; que no hablara de mi trabajo, de derechos humanos”, afirmó.

“Salí de mi trabajo a las 8 de la noche y cuando llegue a mi casa había dos personas atrás de la puerta esperándome. Me tomaron por la espalda y por el cuellom me redujeronm me insultaron, me amenazaron, me golpearon. Estuvieron torturándome aproxidamente entre 15 y 20 minutos. Luego me ataron y me apuntaron con armas. Me dijeron que me venían a matar”, contó en El Destape Radio.

Y siguió :"Sigo en estado de shock tratando de entender qué es lo que pasó. En ese momento me dijeron que no hablara nunca más, que sabía dónde trabajaba, que no tenía que hablar más de Derechos Humanos. Y cuando sacaron las armas y me apuntaron, pensé que mi vida iba a terminar ahí".

“Les pedí que no le hicieran daño a mi gato y cuando los miré me siguieron golpeando. Luego me pidieron que me de vuelta, me negué y me siguieron golpeando. Me ataron con alambres y vendas. Todaiva es algo muy difícil de narrar. Cuando se fueron me dijeron que si yo decía que estuvieron ahí iban a volver y me iban a meter un tiro”, cerró Sabrina.