Guía práctica para esquivar la crisis con el trabajo cooperativo

“En un mundo donde la inestabilidad laboral es una constante y la búsqueda de oportunidades dignas se vuelve cada vez más desafiante, quise elaborar con este libro una propuesta que no solo ofrece soluciones, sino que empodera a quien insista en construir su propio futuro. No hace falta ser un experto ni tener títulos académicos para entenderlo. Son reflexiones, experiencias, pensadas para el trabajador común que busca dignidad y estabilidad”.

Así explica la abogada Marcela Macellari, su obra “El trabajo cooperativo”, que presentará este jueves 28 a las 17.30 en, la biblioteca de la Asociación Empleados de Comercio (Corrientes 450).

La autora vuelca su trayectoria en un compendio de experiencias con numerosas empresas recuperadas y cooperativas de trabajo que alumbran la senda del trabajo asociativo como una alternativa en el mercado productivo laboral presente.

“En Argentina, y en muchas partes del mundo, las crisis económicas, la digitalización y el avance de la tecnología están cambiando el panorama laboral. Muchos empleos son informales o precarios. Este libro pretende mostrar cómo las cooperativas son un modelo resiliente, capaz de preservar el empleo y ofrecer condiciones laborales más justas y dignas. Es una estrategia para fomentar formas sostenibles y solidarias de producción y empleo”, amplió Macellari.

"Creo que quien lea estas vivencias, estas reflexiones, sentirá que se puede tener control de su vida laboral: imagínese dejar atrás la figura del "patrón" y el "asalariado" para convertirse en dueño de su propia empresa, gestionarla y vivir de sus resultados. Este libro le muestra cómo el cooperativismo de trabajo le permite hacer precisamente eso. Las cooperativas priorizan el bienestar de sus miembros y el desarrollo comunitario, donde usted es una persona, no un costo", consideró la autora.

El libro funge como una guía práctica para asociarse y crecer, una valiosa caja de herramientas que explica cómo constituir y gestionar una cooperativa de trabajo, detalla paso a paso cómo formalizar un emprendimiento. Aprender sobre la Constitución, los estatutos, los reglamentos internos y cómo se toman las decisiones de manera democrática.

El libro presenta el modelo cooperativo, y además ofrece un panorama completo de las dificultades y el camino para resolverlas. Explora la importancia del liderazgo, la comunicación interna y externa, y la integración con otras entidades para la sostenibilidad de estas organizaciones.