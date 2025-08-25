“En un mundo donde la inestabilidad laboral es una constante y la búsqueda de oportunidades dignas se vuelve cada vez más desafiante, quise elaborar con este libro una propuesta que no solo ofrece soluciones, sino que empodera a quien insista en construir su propio futuro. No hace falta ser un experto ni tener títulos académicos para entenderlo. Son reflexiones, experiencias, pensadas para el trabajador común que busca dignidad y estabilidad”. 

Así explica la abogada Marcela Macellari, su obra “El trabajo cooperativo”, que presentará este jueves 28 a las 17.30 en, la biblioteca de la Asociación Empleados de Comercio (Corrientes 450).

La autora vuelca su trayectoria en un compendio de experiencias con numerosas empresas recuperadas y cooperativas de trabajo que alumbran la senda del trabajo asociativo como una alternativa en el mercado productivo laboral presente.

“En Argentina, y en muchas partes del mundo, las crisis económicas, la digitalización y el avance de la tecnología están cambiando el panorama laboral. Muchos empleos son informales o precarios. Este libro pretende mostrar cómo las cooperativas son un modelo resiliente, capaz de preservar el empleo y ofrecer condiciones laborales más justas y dignas. Es una estrategia para fomentar formas sostenibles y solidarias de producción y empleo”, amplió Macellari.

"Creo que quien lea estas vivencias, estas reflexiones, sentirá que se puede tener control de su vida laboral: imagínese dejar atrás la figura del "patrón" y el "asalariado" para convertirse en dueño de su propia empresa, gestionarla y vivir de sus resultados. Este libro le muestra cómo el cooperativismo de trabajo le permite hacer precisamente eso. Las cooperativas priorizan el bienestar de sus miembros y el desarrollo comunitario, donde usted es una persona, no un costo", consideró la autora.

Guía práctica para esquivar la crisis con el trabajo cooperativo

El libro funge como una guía práctica para asociarse y crecer, una valiosa caja de herramientas que explica cómo constituir y gestionar una cooperativa de trabajo, detalla paso a paso cómo formalizar un emprendimiento. Aprender sobre la Constitución, los estatutos, los reglamentos internos y cómo se toman las decisiones de manera democrática.

El libro presenta el modelo cooperativo, y además ofrece un panorama completo de las dificultades y el camino para resolverlas. Explora la importancia del liderazgo, la comunicación interna y externa, y la integración con otras entidades para la sostenibilidad de estas organizaciones.

