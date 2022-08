El Espacio Juicio y Castigo dio a conocer su preocupación ante la posibilidad de que uno de los acusados en el juicio Guerrieri IV, de nombre José Luis Troncoso, sea considerado inimputable, tras una pericia psiquiátrica que le fue realizada el pasado martes, que de ocurrir, dejaría fuera del juicio a un total de 54 de las 116 víctimas, como confirmaba en la cobertura del comienzo de audiencias Rosarioplus.com el pasado lunes.

Se trata de un imputado que permaneció prófugo en los juicios anteriores, y que ahora, tras haber sido incorporado al juicio, presentó un diagnóstico de Parkinson. A Troncoso se lo investiga como responsable de delitos de lesa humanidad en la Quinta de Funes y en la Escuela Magnasco.

“Preocupación ante la posibilidad de que se considere inimputable a José Luis Troncoso, en la causa denominada Guerrieri IV, iniciada este 1° de agosto. Se trata de una estrategia de impunidad”, alertaron las organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales y políticas que integran el Espacio Juicio y Castigo Rosario en un comunicado.

Los organismos de derechos humanos alertaron que al genocida Troncoso –uno de los 17 imputados en esta megacausa, por delitos cometidos contra 54 víctimas– se le realizó una pericia psiquiátrica este martes 2 de agosto, que consideraron “se trata de una estrategia de impunidad por parte de la defensa del genocida, un nuevo intento burdo de eludir el accionar de la justicia”.

En el escrito, el Espacio Juicio y Castigo recordó que “esos hechos ya fueron investigados en Guerrieri I,II y III, casos por los cuales no pudo ser juzgado ya que se encontraba prófugo al momento de la realización de dichos juicios”.

“No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos, instamos a los miembros del Tribunal a que no recepten esta maniobra de impunidad y juzguen a Troncoso como corresponde en una sociedad democrática”, finaliza el documento.